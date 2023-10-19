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علوم

اكتشف علماء الفلك انفجارًا قويًا للطاقة من أعماق الكون

Byغابرييل بوتا

أكتوبر 19، 2023
اكتشف علماء الفلك انفجارًا قويًا للطاقة من أعماق الكون

اكتشف علماء الفلك انفجارًا راديويًا سريعًا، هو الأبعد من نوعه على الإطلاق، والذي سافر ثمانية مليارات سنة للوصول إلى الأرض. هذه الانفجارات من الطاقة المكثفة، التي تدوم ميلي ثانية فقط، لها أصول لا تزال غير مفهومة بالكامل. يبدو أن الانفجار المكتشف حديثًا يأتي من مجموعة صغيرة من المجرات المندمجة، مما يدعم النظريات الحالية حول مصدرها. ومع ذلك، فإن شدة الانفجار تتحدى فهم العلماء لكيفية انبعاثها.

ويعتقد الباحثون أن الانفجارات الراديوية السريعة يمكن أن توفر معلومات قيمة عن أسرار الكون. ومن خلال دراسة هذه الانفجارات، يأمل العلماء في تحديد كمية المادة، أو "المادة الطبيعية"، الموجودة في الكون. وفي الوقت الحالي، أسفرت محاولات قياس هذه المسألة بعيدة المنال عن نتائج متضاربة. ويعتقد أن هذه المادة قد تكون مختبئة في الفضاء بين المجرات، ولكنها شديدة الحرارة ومنتشرة بحيث لا يمكن اكتشافها بالطرق التقليدية. ومن ناحية أخرى، يمكن للدفقات الراديوية السريعة أن تستشعر هذه المادة المتأينة وتوفر وسيلة لقياسها.

تم اكتشاف هذا الانفجار القوي باستخدام تلسكوب في اليابان. تم استخدام تلسكوبات إضافية للتحقق من الاكتشاف وجمع المزيد من المعلومات عنه. وقد نشرت نتائج الدراسة في مجلة العلوم.

في حين أن سبب الانفجارات الراديوية السريعة لا يزال مجهولا، يأمل العلماء أن تسلط الأبحاث المستقبلية الضوء على أصولها وتساعد في كشف أسرار الكون.

مصادر:
– “انفجار قوي من الضوء تم إنشاؤه في أعماق الكون” – الإندبندنت

By غابرييل بوتا

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