أقوى وأبعد انفجار راديوي سريع تم اكتشافه على الإطلاق

اكتشف العلماء مؤخرًا انفجارًا قويًا للطاقة، يُعرف باسم انفجار الراديو السريع (FRB)، ينشأ من أعماق الكون. هذا الانفجار بالذات ليس فقط الأبعد من نوعه على الإطلاق، ولكنه أيضًا قوي بشكل لا يصدق. استغرق الانفجار ما يقرب من ثمانية مليارات سنة للوصول إلى الأرض. وفي أقل من ثانية، أطلقت نفس كمية الطاقة التي تنبعث منها الشمس منذ أكثر من 30 عامًا.

الانفجارات الراديوية السريعة هي انفجارات مكثفة من الطاقة تحدث في الفضاء، ولا يزال مصدرها الدقيق غير معروف. وشملت بعض التفسيرات تكنولوجيا خارج كوكب الأرض أو النجوم النيوترونية. ومع ذلك، يبدو أن هذا الانفجار المكتشف حديثًا يأتي من مجموعة صغيرة من المجرات المندمجة، وهو ما يتوافق مع النظريات الحالية المحيطة بمصادرها. تشكل شدة الانفجار الملحوظة تحديًا لفهمنا الحالي لكيفية انبعاثها.

إن القدرة على اكتشاف ودراسة الدفقات الراديوية السريعة تحمل إمكانات كبيرة للإجابة على الأسئلة الأساسية حول الكون. يمكن أن تساعد هذه الانفجارات في تحديد الوزن الفعلي للكون، وهو تحقيق محير أدى إلى نتائج غير حاسمة حتى الآن. ويعتقد الباحثون أن المادة المفقودة في الكون، والتي تمثل أكثر من نصف ما ينبغي أن يكون هناك، ربما تكون مختبئة في الفضاء بين المجرات. من خلال استشعار المواد المتأينة، تقدم الدفقات الراديوية السريعة نظرة ثاقبة لكمية المادة الموجودة في المناطق بين المجرات.

تم رصد الانفجار الأخير في البداية باستخدام تلسكوب في اليابان ثم تم فحصه بالتفصيل باستخدام تلسكوبات أخرى. سمح مصفوفة مصفوفة الكيلومتر المربع الأسترالية (ASKAP) للعلماء بتحديد مصدر الانفجار. كشفت المزيد من التحقيقات باستخدام التلسكوب الكبير جدًا (VLT) التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي (ESO) في تشيلي أن المجرة المصدر أقدم وأكثر بعدًا من أي مصدر FRB آخر تم اكتشافه حتى الآن، ومن المحتمل أنها تقع ضمن مجموعة صغيرة من المجرات المندمجة.

تم توثيق هذا الاكتشاف الرائد في ورقة بحثية بعنوان "انفجار راديوي سريع ومضيء يسبر الكون عند الانزياح الأحمر 1"، المنشور في مجلة Science.

المصادر: العلوم، جامعة سوينبيرن للتكنولوجيا