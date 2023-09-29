مجرة M87: لمحة عن الثقب الأسود الغامض

جذبت المجرة M87، التي تقع على بعد 55 مليون سنة ضوئية من الأرض، انتباه العلماء وعشاق علم الفلك مؤخرا على حد سواء. وفي قلب هذه المجرة البعيدة يوجد ثقب أسود هائل، دخل التاريخ عندما تم التقاطه في أول صورة على الإطلاق لثقب أسود في عام 2019.

المجرة M87، والمعروفة أيضًا باسم ميسييه 87 أو NGC 4486، هي مجرة ​​إهليلجية ضخمة توجد في عنقود مجرات العذراء. يمتد على حوالي 120,000 سنة ضوئية ويحتوي على مليارات النجوم. ومع ذلك، فإن الميزة الأكثر إثارة للاهتمام لهذا العملاق المجري هي ثقبه الأسود الهائل، الذي تبلغ كتلته 6.5 مليار مرة كتلة شمسنا.

الثقوب السوداء هي أجرام سماوية تتمتع بجاذبية هائلة لدرجة أنه لا يمكن لأي شيء، ولا حتى الضوء، أن يفلت من قبضتها. وهي تتشكل من بقايا النجوم الضخمة التي تعرضت لانهيار الجاذبية. يحمل الثقب الأسود الموجود في مركز المجرة M87 الرقم القياسي لأكبر ظل تم رصده على الإطلاق، حيث يبلغ قطره حوالي 38 مليار كيلومتر.

وفي عام 2019، تمكن فريق دولي من العلماء من مشروع Event Horizon Telescope من التقاط أول صورة للثقب الأسود M87. وقدمت الصورة لمحة عن الطبيعة الغامضة للثقوب السوداء وأكدت العديد من التنبؤات النظرية حول وجودها. وأظهرت حلقة مضيئة مشرقة تحيط بمنطقة مركزية مظلمة، تعرف باسم أفق الحدث، حيث تصبح الجاذبية قوية بلا حدود.

هذه الصورة الرائدة لا تسلط الضوء على الخصائص الفيزيائية للثقوب السوداء فحسب، بل كانت أيضًا بمثابة شهادة على قدرة البشرية على استكشاف وفهم أسرار الكون. لقد مثل علامة بارزة في مجال الفيزياء الفلكية وفتح آفاقًا جديدة لمزيد من البحث واستكشاف الثقوب السوداء والظواهر الكونية الأخرى.

مصادر:

– سام تونكين، “مجرة M87 تبعد 55 مليون سنة ضوئية عن الأرض وبها ثقب أسود هائل”، 29 سبتمبر 2023