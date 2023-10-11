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علوم

الجليكاين: مادة واعدة للمعدات الكهروميكانيكية المتوافقة حيوياً

Byغابرييل بوتا

أكتوبر 11، 2023
الجليكاين: مادة واعدة للمعدات الكهروميكانيكية المتوافقة حيوياً

وفقًا لدراسة حديثة، وجد أن التأثير الكهرضغطي، وهو خاصية مهمة في توليد الشحنات الكهربائية عبر الإجهاد الميكانيكي، أكثر كفاءة في الجليسين منه في البلورات العادية. تمكن الباحثون من تعزيز الاستجابة الكهرضغطية للجليسين من خلال تعديل التلميع الميكانيكي لهذا الحمض الأميني.

يعتقد العلماء أن هذا التقدم في الاستجابة الكهرضغطية للجليسين أمر بالغ الأهمية لتطوير المعدات الكهروميكانيكية الصغيرة المتوافقة حيويًا. يعد إنشاء الأجهزة الكهربائية الدقيقة والنانوية المتوافقة مع جسم الإنسان إنجازًا كبيرًا في مجال الطب عالي التقنية.

أظهرت الدراسات أن التحفيز الكهربائي الذي يستهدف الخلايا يمكن أن يسرع من شفاء الجروح. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي دمج العناصر الكهربائية في الغرسات المختلفة إلى تحسين إمكانية إدارتها. يستخدم المصنعون حاليًا البوليمرات والمركبات الحيوية المشابهة للأنسجة البشرية أثناء تطوير مثل هذه الإلكترونيات. ومع ذلك، فإن المواد التي تشبه إلى حد كبير علم الأحياء البشري هي تلك المصنوعة من مركبات توجد في الغالب في جسم الإنسان.

الجلايسين، على سبيل المثال، هو حمض أميني أساسي يعمل كناقل عصبي في الجهاز العصبي المركزي وهو موجود في العديد من البروتينات. عندما يكون الجليسين في حالة صلبة، فإنه يشكل بلورات ذات هياكل داخلية مختلفة. تظهر بعض المواد الصلبة البلورية التأثير الكهرضغطي. الجسيمات المشحونة قادرة على الحركة في درجات حرارة أعلى، وهي ظاهرة تعرف باسم الطاقة الكهربائية الحديدية. تعتبر هذه الخاصية مفيدة بشكل خاص في تطوير المعدات الكهروميكانيكية المتوافقة حيويًا.

تشير نتائج البحث إلى أن الجليكاين لديه إمكانات كبيرة في مجال الهندسة الطبية الحيوية. ومن خلال تسخير الاستجابة الكهرضغطية المحسنة لهذا الحمض الأميني، يمكن للعلماء تحسين الأداء الوظيفي والتوافق الحيوي للأجهزة الكهربائية المصغرة والمزروعات.

مصادر:

- سبوتنيك
– الدراسة البحثية المشار إليها في المقال

By غابرييل بوتا

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