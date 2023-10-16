يقترح العلماء قانونًا جديدًا للطبيعة: التطور كعملية عالمية

اقترح فريق من العلماء والفلاسفة قانونًا جديدًا للطبيعة، يتوسع في نظرية التطور التي وضعها عالم الطبيعة البريطاني تشارلز داروين. ينص القانون، الذي يحمل عنوان "قانون زيادة المعلومات الوظيفية"، على أن الأنظمة الطبيعية المعقدة تتطور إلى حالات ذات نمط وتنوع وتعقيد أكبر. ولا تحدث هذه الظاهرة في التطور البيولوجي فحسب، بل أيضًا على مستوى الذرات والمعادن والأجواء الكوكبية والكواكب والنجوم.

ويشير القانون إلى أن الأنظمة المتطورة، سواء الحية أو غير الحية، تتشكل من وحدات بناء متعددة متفاعلة وتخضع لعمليات تولد تكوينات مختلفة. يحدث التطور عندما يتم اختيار هذه التكوينات لوظائف مفيدة. ويشمل مفهوم الاختيار في هذا السياق القدرة على التحمل، والطبيعة الدائمة للعمليات النشطة، وظهور خصائص جديدة كتكيفات مع بيئات محددة.

تكمن أهمية هذا القانون في تقديم منظور جديد حول سبب تطور الأنظمة المتنوعة في الكون بالطريقة التي تتطور بها. ويمكن أيضًا أن يسمح بالتنبؤات حول تطور أنظمة غير مألوفة، مثل الكيمياء العضوية على قمر زحل تيتان، وتسليط الضوء على إمكانية وجود حياة خارج كوكب الأرض.

وفي عالم النجوم، يوضح قانون زيادة المعلومات الوظيفية كيف شكل العنصران الرئيسيان، الهيدروجين والهيليوم، الجيل الأول من النجوم. ومن خلال الاندماج النووي الحراري، قامت هذه النجوم بتصنيع عناصر أثقل مثل الكربون والنيتروجين والأكسجين. ثم قامت الأجيال اللاحقة من النجوم بتكوين المزيد من العناصر. على الأرض، يفسر القانون اكتساب المزيد من التعقيد في الكائنات الحية، بما في ذلك المعالم الحاسمة مثل أصل الحياة متعددة الخلايا.

يؤكد القانون على أن الطبيعة تفضل التكوينات الوظيفية بين تريليونات لا حصر لها من الترتيبات المحتملة للذرات أو الجزيئات. يمكن أن تظهر هذه التكوينات الوظيفية على شكل بلورات معدنية مستقرة، أو هياكل نجمية ديناميكية، أو سمات مفيدة في الكائنات الحية. السمات مثل السباحة والمشي والطيران وزيادة حجم الدماغ هي أمثلة على الخصائص الجديدة التي ظهرت من خلال العملية التطورية.

إن اقتراح هذا القانون الجديد يوسع فهمنا للتطور كعملية عالمية. ومن خلال تحديد الأنماط المشتركة للتغيير والتعقيد المتزايد عبر الأنظمة المختلفة، فإنه يسمح لنا باستكشاف المبادئ الأساسية الكامنة وراء تنوع الكون.

مصادر:

– مقال لرويترز بقلم ويل دنهام

– وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم (مجلة)