قانون جديد للطبيعة: ينطبق التطور على الأنظمة المعقدة على جميع المستويات

اقترح العلماء والفلاسفة قانونًا جديدًا للطبيعة يتوسع في نظرية التطور البيولوجي لتشارلز داروين. يشير هذا القانون إلى أن التطور لا يقتصر على الأنواع البيولوجية، بل هو ظاهرة تحدث على جميع مستويات التعقيد في العالم الطبيعي. وينص القانون، المعروف باسم "قانون زيادة المعلومات الوظيفية"، على أن الأنظمة المعقدة، الحية وغير الحية، تتطور نحو مزيد من التنوع والنمط بمرور الوقت.

ويقترح القانون أن الأنظمة المتطورة، سواء كانت ذرات أو معادن أو كواكب أو نجوم، تتكون من وحدات بناء متفاعلة. تخضع هذه الأنظمة لعمليات، مثل الطفرة الخلوية، التي تولد عددًا كبيرًا من التكوينات المختلفة. يحدث التطور عندما تخضع هذه التكوينات للاختيار لوظائف مفيدة. في الأساس، الطبيعة تفضل بشكل تفضيلي تلك التكوينات التي لديها درجة من الوظائف.

يوفر هذا القانون منظورًا جديدًا للتنوع والتعقيد الذي نراه في الكون. في حين أن هناك قوانين موثقة جيدًا تشرح القوى والحركات والجاذبية والكهرباء، إلا أنها لا تأخذ في الاعتبار التنوع والتعقيد المتزايد الملحوظ على المستويات الذرية والجزيئية والمعدنية. على سبيل المثال، النجوم، التي كانت تتكون في البداية من الهيدروجين والهيليوم فقط، قامت بتكوين عناصر أثقل من خلال الاندماج النووي الحراري. تشكلت الأجيال اللاحقة من النجوم من بقايا الجيل السابق وخلقت المزيد من العناصر.

يقترح هذا القانون الجديد للطبيعة أيضًا ثلاثة مفاهيم عالمية للاختيار: القدرة على التحمل، وتحمل العمليات النشطة، وظهور خصائص جديدة كتكيفات مع البيئة. ومن أمثلة هذا "الجيل الجديد" في المجال البيولوجي تطوير قدرات السباحة والمشي والطيران والتفكير في الكائنات الحية. إن فهم هذا القانون يمكن أن يوفر نظرة ثاقبة لتطور أنظمة غير مألوفة، مثل الكيمياء العضوية على قمر زحل تيتان، ويلقي الضوء على احتمال وجود حياة خارج كوكب الأرض.

مصادر:

– معهد كارنيجي للعلوم

- وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم