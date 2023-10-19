يقترح العلماء مصادر ضوء فائقة السطوع تعمل بالطاقة شبه الجسيمية

نشر علماء من المعهد التقني العالي (IST) في البرتغال، وجامعة روتشستر، وجامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، ومختبر البصريات التطبيقية في فرنسا دراسة في مجلة Nature Photonics تقترح استخدام أشباه الجسيمات لإنشاء جسيمات فائقة السطوع. مصادر الاضاءة. تتمتع أشباه الجسيمات هذه، التي تتكون من حركة متزامنة للعديد من الإلكترونات، بخصائص فريدة تسمح لها بالسفر بأي سرعة، حتى أسرع من الضوء، وتتحمل القوى الشديدة.

تمتلك أشباه الجسيمات القدرة على التحرك بطرق لا تسمح بها قوانين الفيزياء التي تحكم الجسيمات الفردية. أجرى الباحثون عمليات محاكاة حاسوبية متقدمة على أجهزة الكمبيوتر العملاقة لدراسة خصائص أشباه الجسيمات في البلازما. اكتشفوا تطبيقات واعدة لمصادر الضوء القائمة على شبه الجسيمات، بما في ذلك التصوير غير المدمر لمسح الفيروسات، وفهم العمليات البيولوجية، وتصنيع رقائق الكمبيوتر، واستكشاف سلوك المادة في الأجرام السماوية.

تتمتع مصادر الضوء المقترحة القائمة على شبه الجسيمات بالعديد من المزايا مقارنة بالأشكال الموجودة، مثل ليزر الإلكترون الحر. تعد المصادر القائمة على شبه الجسيمات أصغر بكثير وأكثر عملية بالنسبة للمختبرات والمستشفيات والشركات. مع مسافة قصيرة يمكن قطعها، يمكن لأشباه الجسيمات أن تنتج ضوءًا ساطعًا بشكل لا يصدق، مما قد يؤدي إلى تقدم علمي وتكنولوجي كبير.

يفتح هذا البحث إمكانيات جديدة في مجال الفيزياء الإشعاعية ويمكن أن يحدث ثورة في مصادر الضوء، مما يتيح مجموعة واسعة من التطبيقات في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية.

المصدر: جامعة روتشستر