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نهج جديد لإنشاء مصادر ضوء فائقة السطوع باستخدام أشباه الجسيمات

Byمامفو بريشيا

أكتوبر 20، 2023
نهج جديد لإنشاء مصادر ضوء فائقة السطوع باستخدام أشباه الجسيمات

يقوم فريق دولي من العلماء من البرتغال والولايات المتحدة وفرنسا بإحداث ثورة في مجال الفيزياء الإشعاعية من خلال تسخير الخصائص الفريدة لأشباه الجسيمات لإنشاء مصادر ضوء فائقة السطوع. في دراستهم المنشورة في Nature Photonics، يقترح الباحثون مفهومًا رائدًا يمكن أن يؤدي إلى تطوير مصادر ضوئية قوية مثل التقنيات الحالية ولكنها أصغر بكثير.

تتشكل أشباه الجسيمات عندما تقوم إلكترونات متعددة بمزامنة حركاتها. على عكس الجسيمات الفردية، يمكن لأشباه الجسيمات السفر بأي سرعة، بما في ذلك أسرع من الضوء، وتتحمل القوى الشديدة. هذه القدرة على تحدي قوانين الجسيمات الفردية هي ما يجعل أشباه الجسيمات رائعة جدًا للعلماء.

أجرى الفريق، بقيادة جون بالاسترو من مختبر طاقة الليزر ومعهد البصريات، عمليات محاكاة حاسوبية متقدمة لدراسة خصائص أشباه الجسيمات في البلازما. ومن خلال عمليات المحاكاة هذه، اكتشفوا الإمكانات الهائلة لمصادر الضوء القائمة على شبه الجسيمات في مختلف التطبيقات.

واحدة من أهم مزايا مصادر الضوء القائمة على شبه الجسيمات هي تنوعها. يقوم كل إلكترون في النظام بحركات بسيطة، لكن الإشعاع الجماعي الصادر عن جميع الإلكترونات يمكن أن يحاكي سلوك جسيم يتحرك بشكل أسرع من الضوء أو جسيم متذبذب. تفتح هذه المرونة إمكانيات لا حصر لها في مجالات مثل التصوير غير المدمر، وفهم العمليات البيولوجية، وتصنيع رقائق الكمبيوتر، والتحقيق في سلوك المادة في الأجرام السماوية.

بالمقارنة مع مصادر الضوء الموجودة مثل ليزر الإلكترون الحر، تتمتع مصادر الضوء القائمة على شبه الجسيمات بميزة واضحة. فهي أصغر بكثير ويمكن الوصول إليها بسهولة، مما يجعلها عملية لمجموعة واسعة من المختبرات والمستشفيات والشركات. يمكن للنظرية المقترحة أن تحدث ثورة في المشهد العلمي والتكنولوجي من خلال تمكين الباحثين في جميع أنحاء العالم من الوصول إلى مصادر الضوء الساطعة بشكل لا يصدق دون الحاجة إلى بنية تحتية كبيرة ومكلفة.

في الختام، فإن استخدام أشباه الجسيمات في تكنولوجيا مصادر الضوء يمثل نقلة نوعية في فيزياء الإشعاع. بفضل قدرتها على توليد ضوء قوي في بيئة مدمجة، تحمل مصادر الضوء القائمة على شبه الجسيمات وعدًا كبيرًا لتطوير البحث العلمي وتمكين اختراقات تكنولوجية كبيرة.

التعاريف:
– أشباه الجسيمات: تتكون من العديد من الإلكترونات التي تتحرك بشكل متزامن، وأشباه الجسيمات قادرة على السفر بأي سرعة، بما في ذلك أسرع من الضوء، وتتحمل القوى الشديدة.
- البلازما: غازات متأينة ذات إلكترونات وأيونات حرة الحركة.

مصادر:
– الضوئيات الطبيعية: “إعادة النظر في فيزياء الإشعاع: أشباه الجسيمات كمصادر للضوء”

By مامفو بريشيا

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