قانون علمي مقترح يكشف المسار التطوري للكون

اقترح العلماء قانونًا جديدًا رائدًا لا ينطبق على تطور الكائنات الحية فحسب، بل أيضًا على المعادن والكواكب والنجوم وأي شيء تقريبًا في الكون. يحدد هذا القانون، المسمى "قانون زيادة المعلومات الوظيفية"، المفاهيم العالمية للاختيار التي تدفع الأنظمة إلى أن تصبح أكثر تعقيدًا بمرور الوقت.

فريق البحث الذي يقف وراء هذا القانون هو مجموعة متعددة التخصصات تتألف من فلاسفة وعلماء فيزياء فلكية وعلماء معادن وعلماء بيانات. كان هدفهم هو معالجة اللغز الأساسي وراء ميل الأنظمة المعقدة إلى التطور نحو معلومات وظيفية أكبر. يصف الباحثون النتائج التي توصلوا إليها في دراسة نشرت في مجلة PNAS.

وفقًا للقانون الجديد، ستزداد المعلومات الوظيفية للنظام وتتطور إذا خضعت التكوينات المختلفة للنظام للاختيار لوظيفة واحدة أو أكثر. وينطبق هذا القانون على الأنظمة المكونة من العديد من المكونات، مثل الذرات والجزيئات والخلايا. يمكن ترتيب هذه المكونات وإعادة ترتيبها بشكل متكرر، مع اعتماد تكوينات متعددة يتم تحديدها بناءً على الوظيفة، مع بقاء عدد قليل منها فقط.

ومن خلال التوسع في نظرية داروين للتطور، يقترح الباحثون أن الأنظمة غير الحية تمر أيضًا بعمليات تطورية عندما تعمل التكوينات الجديدة على تحسين وظائف النظام. إحدى هذه الوظائف هي الاستقرار.

وقد استجاب المجتمع العلمي بشكل إيجابي لهذا القانون الرائد. ووصف ستيوارت كوفمان، عالم الأحياء النظرية في جامعة بنسلفانيا، الدراسة بأنها “رائعة وجريئة وواسعة النطاق وتحولية”. كما أشاد ميلان سيركوفيتش من المرصد الفلكي في بلغراد به ووصفه بأنه "نسيم الهواء النقي" عند تقاطع علم الأحياء الفلكي وعلوم النظم ونظرية التطور.

ومع ذلك، ليس الجميع مقتنعين. جادل عالم الفلك مارتن ريس من جامعة كامبريدج بأن ظهور مجموعة متنوعة من المواد والبيئات والهياكل في العالم غير الحي لا يتطلب بالضرورة مبدأ أساسيًا جديدًا أقرب إلى الاختيار الدارويني في علم الأحياء.

يوفر هذا القانون الجديد رؤى قيمة حول الآليات التي تقود تطور الأنظمة المعقدة في الكون، ويسلط الضوء على الظاهرة الغامضة المتمثلة في زيادة المعلومات الوظيفية بمرور الوقت. (المصدر: الجارديان، PNAS)