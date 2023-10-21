قانون علمي جديد يسمى "قانون زيادة المعلومات الوظيفية" يقترحه الباحثون

قدم الباحثون قانونًا علميًا جديدًا يشمل تطور الأنظمة الطبيعية المختلفة في الكون، بما في ذلك الحياة والمعادن والكواكب والنجوم. يحدد هذا القانون، المعروف باسم "قانون زيادة المعلومات الوظيفية"، المفاهيم العالمية للاختيار التي تدفع الأنظمة إلى أن تصبح أكثر تعقيدًا بمرور الوقت.

تعاون فريق البحث، الذي يضم علماء من مجالات متنوعة مثل الفلسفة وعلم الأحياء الفلكي والفيزياء النظرية وعلم المعادن وعلوم البيانات، لمعالجة السؤال الأساسي حول سبب ميل الأنظمة المعقدة، بما في ذلك الحياة، إلى التطور نحو معلومات وظيفية أكبر. ونشرت النتائج التي توصلوا إليها في مجلة PNAS.

ينص قانون زيادة المعلومات الوظيفية على أن المعلومات الوظيفية للنظام سوف تزيد وتتطور إذا خضعت تكوينات متعددة للنظام للاختيار لوظيفة واحدة أو أكثر. وينطبق هذا على الأنظمة المتكونة من مكونات عديدة، مثل الذرات والجزيئات والخلايا، والتي يمكن إعادة ترتيبها بشكل متكرر لتبني تكوينات متعددة، مع بقاء عدد قليل منها فقط بناءً على وظيفتها.

ومن خلال التوسع في نظرية التطور لداروين، يرى الباحثون أن الأنظمة غير الحية تتطور أيضًا عندما تعمل التكوينات الجديدة للمكونات على تحسين وظيفتها. أحد الأمثلة على الوظيفة المذكورة في الدراسة هو الاستقرار.

وقد استجاب المجتمع العلمي لهذا القانون الجديد بحماس. وأشاد ستيوارت كوفمان، عالم الأحياء النظرية في جامعة بنسلفانيا، بالمقالة ووصفها بأنها "مقالة رائعة وجريئة وواسعة النطاق ومحدثة للتحويل". ووصف ميلان سيركوفيتش، أستاذ الأبحاث في مرصد بلغراد الفلكي، الدراسة بأنها “نسمة من الهواء النقي” في مجالات علم الأحياء الفلكي، وعلوم النظم، ونظرية التطور.

ومع ذلك، ليس كل العلماء مقتنعون بهذا القانون الجديد. أعرب عالم الفلك مارتن ريس من جامعة كامبريدج عن شكوكه، مشيرًا إلى أن ظهور مجموعة متنوعة من المواد والبيئات والهياكل في العالم غير الحي لا يتطلب بالضرورة مبدأ أساسيًا جديدًا مشابهًا للاختيار الدارويني عن طريق الميراث.

وفي الختام، فإن إدخال قانون زيادة المعلومات الوظيفية يوفر للعلماء فهما أوسع لتطور النظم الطبيعية المختلفة في الكون. في حين أنه قوبل بالإثارة والثناء من قبل الكثيرين، إلا أن هناك أيضًا آراء مختلفة داخل المجتمع العلمي فيما يتعلق بأهميته.

مصادر:

– مجلة PNAS، 16 أكتوبر 2020: دراسة أجراها جوناثان لونين وآخرون.

– الجارديان: مقال بقلم مارتن ريس.