ماذا سيحدث لشمسنا عندما تموت؟

يدرس العلماء مصير شمسنا، محاولين تحديد الشكل الذي ستبدو عليه في مراحلها النهائية. تشير الدراسات الحديثة إلى أن النتيجة الأكثر ترجيحًا بالنسبة للشمس هي أنها ستصبح سديمًا كوكبيًا، أي فقاعة مضيئة من الغاز والغبار الكوني. وهذا عكس النظريات السابقة التي اقترحت نتيجة مختلفة.

يبلغ عمر الشمس حاليًا حوالي 4.6 مليار سنة، ومن المتوقع أن تصل إلى نهاية حياتها خلال 10 مليارات سنة أخرى. على طول الطريق، سوف يخضع لعملية تحول حيث سيصبح عملاقًا أحمر. سوف يتقلص قلب النجم، بينما تتوسع الطبقات الخارجية، مما قد يؤدي إلى ابتلاع كواكب مثل الأرض.

ومع ذلك، فإن الخطر الحقيقي على الحياة على الأرض يأتي من سطوع الشمس المتزايد. مع تقدم السن، تصبح الشمس أكثر سطوعًا بنسبة 10٪ تقريبًا كل مليار سنة. هذه الزيادة التدريجية في السطوع ستؤدي في النهاية إلى تبخر محيطاتنا وجعل الكوكب غير صالح للسكن.

بعد مرحلة العملاق الأحمر، ستتقلص الشمس لتصبح قزمًا أبيض، وتنتهي في النهاية حياتها كسديم كوكبي. ويحدث هذا عندما يقذف نجم يحتضر غلافه المكون من الغاز والغبار إلى الفضاء، ليكشف عن قلبه. ثم يضيء اللب بشكل ساطع لفترة وجيزة تبلغ حوالي 10,000 عام، مكونًا السديم الكوكبي. يمكن أن تكون هذه السدم مشرقة للغاية ويمكن رؤيتها من مسافات كبيرة.

استخدمت الدراسة الأخيرة التي أجراها فريق دولي من علماء الفلك النمذجة الحاسوبية لتحديد أن شمسنا، مثل غالبية النجوم الأخرى، من المرجح أن تصبح قزمًا أبيض ثم سديمًا كوكبيًا. وهذا يحل الصراع طويل الأمد بين السطوع المرصود والنماذج النظرية للسدم الكوكبية.

توجد السدم الكوكبية بشكل شائع في جميع أنحاء الكون وقد تمت ملاحظتها في أمثلة مشهورة مثل سديم الحلزون وسديم عين القط. سميت هذه السدم بأسماء الكواكب لأنها كانت تبدو متشابهة في المظهر من خلال التلسكوبات في الماضي.

يوفر البحث معلومات قيمة عن دورة حياة النجوم وفهمنا للكون. كما أنه يوفر طريقة لقياس وجود النجوم من مختلف الأعمار في المجرات البعيدة. ونُشرت الدراسة في مجلة Nature Astronomy.

مصادر:

– دراسة منشورة في مجلة Nature Astronomy