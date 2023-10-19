مستقبل شمسنا: رؤى من البحث العلمي

بعد سنوات من الدراسة المكثفة، اكتسب العلماء رؤى غير مسبوقة حول مستقبل شمسنا. تشير التقديرات إلى أنه خلال خمسة مليارات سنة تقريبًا، ستتطور شمسنا إلى قزم أبيض، بعد استنفاد جميع احتياطياتها من الهيدروجين والوقود النووي. يقدم هذا الوحي لمحة عما سيبدو عليه النظام الشمسي في المستقبل البعيد.

الشمس، باعتبارها مصدرنا الأساسي للضوء والطاقة، لطالما فتنت العلماء والباحثين. لكن الدراسات الحديثة أثارت سؤالاً مهماً: ماذا سيحدث عندما ينفد وقود شمسنا الحبيبة؟

لقد شرع العلماء في رحلة خيالية لتصور عالم بدون الشمس. وتشير النتائج التي توصلوا إليها إلى أنه مع استهلاك الشمس لاحتياطياتها من الهيدروجين والوقود النووي، فإنها سوف تتلاشى تدريجياً. في المخطط الكوني الكبير، تعتبر شمسنا عادية تمامًا، فهي مجرد واحدة من حوالي 100 مليار نجم في الكون.

ظل علماء الفلك يدرسون بقايا الأحداث الكونية، المعروفة باسم السدم الكوكبية، من نقطة مراقبة بعيدة على الأرض. من خلال الملاحظات التي تم إجراؤها من Gran Telescopio Canarias في جزيرة لا بالما، اكتسب علماء الفلك نظرة ثاقبة حول مصير شمسنا.

وفقًا لأبحاثهم، من المتوقع أنه عندما تصل الشمس إلى مراحلها النهائية، ستتحول إلى عملاق أحمر، وهو نجم كبير في السن ومنتفخ يشير إلى النهاية الوشيكة. ومع استنفاد الشمس وقودها، فإنها ستتوسع تدريجيًا وتبتلع نظامنا الشمسي بأكمله، بما في ذلك جميع الكواكب والأقمار الصناعية الموجودة بداخله.

بعد مرحلة التوسع هذه، ستتشتت الطبقات الخارجية للشمس وتبرد، مما يؤدي إلى تكوين سديم كوكبي. وفي تحولها النهائي، ستصبح الشمس قزمًا أبيضًا خافتًا.

اكتشف العلماء أن النجوم الأكثر ضخامة تستهلك احتياطياتها النووية بسرعة أكبر، مما يؤدي إلى عمر أقصر وتحولها في نهاية المطاف إلى نجوم قزمة بيضاء. تبلغ كتلة النجم الذي حلله فريق البحث حوالي 2.8 مرة كتلة شمسنا، ويحتفظ فقط بـ 85% من كتلة شمس الأرض. وقد فُقد ما تبقى من كتلتها الأصلية خلال حياتها، مما يمثل الفصل الأخير في حياة الشمس التي تحولت إلى قزم أبيض.

وفي الختام، يقدم مستقبل شمسنا رؤى رائعة حول دورة حياة النجوم. ومن خلال البحث العلمي، يمكننا فهم المصير النهائي لشمسنا الحبيبة والحصول على تقدير أعمق لعجائب الكون.

مصادر:

- ناشيونال جيوغرافيك

– موقع الفضاء.كوم