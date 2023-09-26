يتوقع العلماء وجود قارة عملاقة في المستقبل، لكن نيوزيلندا لن تكون جزءًا منها

تشير الأبحاث الصادرة حديثًا إلى أنه خلال 250 مليون سنة، ستشكل اليابسة على الأرض مرة أخرى قارة عظمى، وستدمج القارات السبع في كتلة أرضية واحدة ضخمة. ومن المتوقع أن تتمركز هذه القارة العملاقة حول أفريقيا الحديثة، حيث تصطدم أستراليا بآسيا وتصطدم أفريقيا بأوروبا. وستنضم بعد ذلك القارة القطبية الجنوبية وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية إلى الآخرين. ومع ذلك، بينما تتقارب هذه الكتل الأرضية، ستبقى نيوزيلندا، المعروفة أيضًا باسم أوتياروا، قبالة ساحل أستراليا.

ومن المتوقع أن تؤدي حركة الصفائح التكتونية، المعروفة أيضًا باسم الانجراف القاري، إلى جمع القارات معًا خلال الـ 250 مليون سنة القادمة. ومن المتوقع أن تتحرك أستراليا شمالًا إلى سلاسل جزر جنوب شرق آسيا خلال حوالي 25 مليون سنة، ولكن نظرًا لموقعها على الصفيحة الأسترالية، فمن غير المتوقع أن تلتقي نيوزيلندا بأستراليا. وبدلًا من ذلك، ستبقى نيوزيلندا في رحلة الصفيحة الأسترالية شمالًا.

على مدار 75 مليون سنة، من المتوقع أن تصل نيوزيلندا إلى خط الاستواء، في نفس الوقت تقريبًا الذي تتقارب فيه أفريقيا وآسيا وأستراليا وأوروبا لتشكل القارة العظمى. بعد ذلك، سوف تتجه نيوزيلندا جنوبًا بوتيرة أبطأ وينتهي بها الأمر في النهاية بين خط عرض 20 و30 درجة تحت خط الاستواء.

ومع ذلك، من المتوقع أن تكون الحياة في نيوزيلندا المستقبلية بعيدة عن أن تكون ممتعة. إن وجود القارة العملاقة في الغرب سيؤدي إلى غمر الجزر الشمالية والجنوبية بالبحار الاستوائية الساخنة، مما يجعل نيوزيلندا غير صالحة للسكن. ومن المتوقع أن يؤدي تكوين القارة العملاقة إلى إطلاق غازات الدفيئة، بما في ذلك ثاني أكسيد الكربون، من النشاط البركاني، مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في درجات الحرارة العالمية.

ووفقاً لنموذج حاسوبي، يمكن أن يحتوي الغلاف الجوي على ما يقرب من 50% من ثاني أكسيد الكربون خلال 250 مليون سنة مقارنة باليوم. إن الجمع بين زيادة الغازات الدفيئة والطاقة الشمسية المتزايدة وغياب البحار الباردة من شأنه أن يجعل القارة العملاقة غير مضيافة لمعظم أشكال الحياة. وسيتحول ما يقرب من نصف مساحة اليابسة إلى صحراء، مع درجات حرارة تتجاوز 40 درجة مئوية في العديد من المناطق.

وبينما يبدو هذا السيناريو المستقبلي بعيدًا، فإنه يسلط الضوء على أهمية العمل المناخي في الحفاظ على الكوكب في حالة أكثر برودة وأكثر صالحة للسكن. يعد هذا البحث بمثابة تذكير بأن الحفاظ على مناخ مضياف أمر بالغ الأهمية لبقاء ورفاهية الأجيال الحالية والمستقبلية.

التعاريف:

- القارة العظمى: كتلة أرضية كبيرة تتكون من عدة قارات متصلة ببعضها البعض.

– الحركة التكتونية/ الانجراف القاري: الحركة التدريجية واصطدام الصفائح التكتونية للأرض.

– الغازات الدفيئة: غاز يساهم في ظاهرة الاحتباس الحراري من خلال امتصاص الأشعة تحت الحمراء، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض.

– الوشاح: طبقة تحت القشرة الأرضية تتدفق ببطء بسبب حرارة الكوكب.

مصادر:

– جامعة بريستول

- أشياء