تتنبأ الدراسة بظروف مناخية قاسية يمكن أن تؤدي إلى الانقراض الجماعي

كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة بريستول عن الظروف المناخية القاسية التي قد تؤدي إلى انقراض جماعي للبشر وجميع الثدييات بعد ملايين السنين من الآن. ويشير البحث إلى أن تشكيل قارة عملاقة، توحد قارات الأرض الحالية، سيخلق بيئة غير مضيافة تتميز بدرجات حرارة شديدة من شأنها أن تعرض معظم أنواع الثدييات، بما في ذلك البشر، للخطر.

ولأول مرة، استخدم الباحثون نماذج مناخية حاسوبية عملاقة لمحاكاة الظروف المناخية المستقبلية واكتشفوا أن اندماج القارات في قارة عملاقة واحدة سيؤدي إلى ظواهر مناخية شديدة. وسوف يتصاعد متوسط ​​درجات الحرارة العالمية، مما يجعل بقاء معظم الثدييات، غير القادرة على التكيف مع الحرارة الشديدة، شبه مستحيل.

وتتنبأ الدراسة أيضًا بزيادة سطوع الشمس، مما يؤدي إلى ارتفاع انبعاثات الطاقة وارتفاع درجات الحرارة على الأرض. ومن شأن تشكيل القارة العملاقة أن يؤدي إلى ثورانات بركانية متكررة وإطلاق كميات هائلة من ثاني أكسيد الكربون، مما يزيد من تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري. إن الجمع بين ارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون، والشمس الأكثر سخونة، والقارة القارية الشديدة من شأنه أن يساهم في ارتفاع درجات الحرارة بما يتراوح بين 40 إلى 70 درجة مئوية في العديد من المناطق.

لقد تطورت الثدييات، بما في ذلك البشر، تاريخيًا لتحمل الظروف المناخية المختلفة، حيث تتكيف مع البرد من خلال ميزات مثل الفراء والسبات. ومع ذلك، فإن قدرتها على تحمل درجات الحرارة المرتفعة ظلت ثابتة نسبيًا، مما يجعل الحرارة المفرطة لفترة طويلة غير قابلة للحياة. وإذا أصبحت الظروف المناخية الموصوفة في الدراسة حقيقة، فإن الإنسان والثدييات الأخرى سيواجهون الانقراض بسبب عدم قدرتهم على تبديد الحرارة وتبريد أجسامهم.

وقد أكدت الدكتورة يونيس لو، المؤلفة المشاركة في الدراسة، على الحاجة الملحة لمعالجة أزمة المناخ الحالية الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري الناجمة عن النشاط البشري وانبعاثات الغازات الدفيئة. وتؤكد الحرارة الشديدة، التي تضر بصحة الإنسان بالفعل، على الحاجة العاجلة إلى بذل جهود عالمية لتحقيق صافي انبعاثات صِفر.

واستندت توقعات الدراسة إلى محاكاة لاتجاهات درجات الحرارة والرياح والأمطار والرطوبة في القارة العملاقة المتوقعة في المستقبل، بانجيا ألتيما. وإذا استمرت البشرية في استهلاك الوقود الأحفوري، فمن المتوقع أن ترتفع مستويات ثاني أكسيد الكربون من 400 جزء في المليون الحالي إلى أكثر من 600 جزء في المليون. يمكن أن يشهد السيناريو المستقبلي مضاعفة مستويات ثاني أكسيد الكربون، وزيادة بنسبة 2.5% في الإشعاع الشمسي، وقارة عملاقة تقع في منطقة استوائية حارة ورطبة.

يوضح البحث أيضًا أهمية النظر في التكتونيات والتخطيطات القارية عند دراسة الكواكب الخارجية أو الكواكب خارج نظامنا الشمسي. يلعب ترتيب الكتل الأرضية في العوالم البعيدة دورًا حاسمًا في تحديد صلاحية البشر للسكن.

وفي الختام، رغم أن توقعات الدراسة قد تبدو قاتمة، إلا أنها تسلط الضوء على الحاجة الملحة لمعالجة الأزمات المناخية الحالية والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة للحفاظ على صلاحية كوكبنا للسكن. إن المسعى الجماعي لتحقيق صافي انبعاثات صفر أمر بالغ الأهمية لمنع انقراض الإنسان والحفاظ على أنواع الثدييات المتنوعة التي نتشارك معها هذا الكوكب.

مصادر:

– دراسة جامعة بريستول منشورة في مجلة Nature Geoscience

– تعريف القارة العملاقة: كتلة أرضية كبيرة تتكون من قارات متعددة اجتمعت معًا.

– تعريف الظواهر المناخية المتطرفة: الظروف المناخية القاسية أو غير الطبيعية بشكل غير عادي، مثل درجات الحرارة القصوى أو هطول الأمطار الغزيرة.

– تعريف القارة: درجة تأثر منطقة ما بموقعها في داخل القارة، والتي تتميز بالتغيرات الشديدة في درجات الحرارة بين الفصول.