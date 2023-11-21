العلماء يحشدون الدعم للحفاظ على استقلالية المرصد الوطني في أثينا

يدعو العلماء في المرصد الوطني في أثينا (NOA) إلى الدعم العام لمعارضة القرار الحكومي الأخير الذي يمكن أن يضر باستقلالية المؤسسة واستقلالها. ويستلزم القرار نقل إشراف وكالة NOA إلى وزارة الأزمات المناخية والحماية المدنية، وهي خطوة أثارت مخاوف بين المجتمع العلمي.

تعمل الوكالة حاليًا تحت إشراف الأمانة العامة للبحث والابتكار (GSRI)، إلى جانب وكالات بحثية مستقلة أخرى، وتعتقد أنها تنتمي إلى وزارة التنمية. تكمن الحجة الأساسية ضد النقل في حقيقة أن جزءًا صغيرًا فقط من باحثي NOA يمتلكون الخبرة اللازمة للمساهمة في مهمة الحماية المدنية.

وقد أثارت الخطوة المخطط لها، المنصوص عليها في مشروع قانون سيتم تقديمه للتصويت البرلماني قريبًا، انتقادات من مجلس رؤساء مراكز الأبحاث والوكالات التكنولوجية أيضًا. يعارض هذا الصوت الجماعي "بتر" NOA من الشبكة الوطنية لوكالات الأبحاث، معربًا عن مخاوفه من أن هذا القرار سوف يعيق ويعطل وظائفها بشكل عام.

وفقًا لعريضة NOA، فإن هذا التحول يعرض للخطر تقدم البحث في اليونان، مما يعرض للخطر آفاق المؤسسة في تأمين التمويل البحثي التنافسي وتحقيق التميز العلمي. كما يظهر أيضًا نقصًا في الفهم والاعتراف بالمتطلبات التشغيلية والإدارية المحددة للإشراف على مركز الأبحاث. يتم دمج الخبرة المطلوبة لإدارة مثل هذه الأمور داخل GSRI، وهي الهيئة الإشرافية الوحيدة المخصصة لهذه المهمة.

تأسست NOA في عام 1842، وتتميز بكونها أول مؤسسة بحثية في اليونان تم إنشاؤها بعد حصولها على الاستقلال عن الحكم العثماني. تتألف من معهد علم الفلك والفيزياء الفلكية وتطبيقات الفضاء والاستشعار عن بعد (IAASARS)، ومعهد البحوث البيئية والتنمية المستدامة (IERSD)، والمعهد الجيوديناميكي (GI)، المتخصص في الفيزياء الداخلية للأرض ومراقبة تشوه السطح، لعبت NOA دورًا محوريًا في تعزيز الاستكشاف والفهم العلمي.

أسئلة وأجوبة

لماذا تعارض NOA نقل الإشراف؟

تعارض الإدارة الوطنية للمحيطات نقل الإشراف إلى وزارة الأزمات المناخية والحماية المدنية لأنها تعتقد أن جزءًا صغيرًا فقط من باحثيها يمتلكون الخبرة ذات الصلة بالحماية المدنية. ويقولون إن الأمانة العامة للبحوث والابتكار التابعة لوزارة التنمية هي الأفضل للإشراف على عملياتهم.

ومن يعارض قرار الحكومة؟

كما يعارض مجلس رؤساء مراكز الأبحاث والوكالات التكنولوجية عملية النقل المخطط لها. ويؤكدون أن إزالة NOA من الشبكة الوطنية لوكالات البحث من شأنه أن يعطل عملها بشكل كبير ويعوق قدرتها على القيام بعمل علمي مهم.

ما هو التأثير الذي يمكن أن يحدثه هذا القرار على الأبحاث في اليونان؟

يشير التماس NOA إلى أن هذا القرار يشكل تهديدًا لتقدم البحث في اليونان بشكل عام. وتجادل بأن هذه الخطوة يمكن أن تعيق قدرة الإدارة الوطنية للمحيطات (NOA) على تأمين التمويل البحثي التنافسي وتحقيق التميز العلمي، وبالتالي تعريض مسار النمو والتقدم للخطر.

ما هو تاريخ نوا؟

أنشئت في عام 1842 بعد حصول اليونان على استقلالها عن الحكم العثماني، وتتميز NOA بكونها أول مؤسسة بحثية في البلاد. على مر السنين، ساهمت بشكل كبير في مجالات علم الفلك والفيزياء الفلكية والبحوث البيئية والديناميكا الجيولوجية.