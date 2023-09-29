يدرس العلماء الحركة الجزيئية لمكونات المطاط على المقياس الذري

في دراسة حديثة، نجح العلماء في ملاحظة الحركة الجزيئية للمكونات الموجودة في المطاط المستخدم عادة في إطارات السيارات. وركزت الدراسة، التي نشرت في مجلة Applied Physics Letters، على التفاعل بين مادة البولي بيوتادايين (مطاط صناعي) وجزيئات أسود الكربون النانوية، والتي تضاف لتحسين الخواص الفيزيائية لمطاط الإطارات.

يعد فهم الديناميكيات الجزيئية والتفاعل بين هذه المكونات أمرًا ضروريًا لتقييم أداء الإطارات وتطوير مواد أكثر متانة. يمكن أن تتسبب القوى المطبقة على الإطارات أثناء القيادة في تآكلها وتدهورها، مما يجعل من الضروري فهم التغيرات والحركات الهيكلية داخل مطاط الإطار.

استخدم فريق البحث، المكون من علماء من جامعة طوكيو وجامعة إيباراكي وXFEL الأوروبية، طريقة وميض الأشعة السينية المنحرفة لمراقبة التغيرات في سلاسل البوليمر والجسيمات النانوية المضافة على المستوى الذري. وبدقة زمنية قدرها 890 نانو ثانية (الأسرع التي تم تحقيقها في مثل هذه الدراسات حتى الآن)، اكتشف الفريق تفاعلًا واضحًا بين البولي بيوتادايين وأسود الكربون.

ومما يثير الاهتمام بشكل خاص الاختلافات التي لوحظت بين نوعين مختلفين من أسود الكربون المستخدم في العينات. وكشفت الدراسة أن إحدى العينات أظهرت حركة أسرع بكثير للبولي بوتادين على سطح أسود الكربون مقارنة بالعينة الأخرى. يشير هذا إلى أن حركة البولي بوتادين تأثرت بشكل كبير بنوع أسود الكربون المستخدم. ونتيجة لذلك، أظهرت العينة ذات الترابط الأقوى بين المكونات خصائص أفضل لأداء إطارات السيارات.

النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة لها آثار مهمة على كل من تشخيص تدهور مطاط الإطارات وتطوير مواد ذات متانة معززة. من خلال اكتساب فهم أعمق للديناميكيات الجزيئية للمكونات المطاطية، يمكن للباحثين ابتكار طرق أفضل لدراسة تدهور مطاط الإطارات وإنشاء مواد أكثر مقاومة للتآكل والتآكل.

يعد هذا البحث تقدمًا كبيرًا في مجال علوم المواد ويوفر رؤى قيمة حول سلوكيات وتفاعلات مكونات المطاط على المستوى الذري.

المصدر: رسائل الفيزياء التطبيقية (DOI: 10.1063/5.0157359)