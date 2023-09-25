العلماء يلاحظون إكسيتونات هوبارد المستقرة في عازل موت

حقق فريق من العلماء من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، بقيادة الدكتور ديفيد هسيه، اكتشافًا رائدًا في مجال فيزياء المادة المكثفة. لقد لاحظوا وجود أدلة على وجود إكسايتونات هوبارد المستقرة في عازل Mott المضاد للمغناطيسية الضوئية. يقدم هذا الاكتشاف المثير، المنشور في مجلة Nature Physics، رؤى جديدة حول سلوك الإكسيتونات في المواد التي تتحدى القواعد التقليدية لسلوك الإلكترون.

الإكسيتونات هي جسيمات مركبة تنشأ عندما يتفاعل الإلكترون مع الثقب من خلال القوى الكهروستاتيكية. وهي توجد عادةً في المواد شبه الموصلة وقد تمت دراستها جيدًا. ومع ذلك، يتغير سلوكهم عندما ندخل عالم عوازل موت. عوازل موت هي مواد تدفع الإلكترونات إلى مواقع شبكية محددة بسبب التفاعلات الكولومية القوية، مما يخلق فجوة نطاق مميزة. في عوازل موت، قد يظهر إكسيتون هوبارد، وهو شبه جسيم جديد. إن وجود إكسيتونات هوبارد المستقرة كأشباه جسيمات قد تم وضعه نظريًا منذ فترة طويلة ولكنه ظل سؤالًا مفتوحًا.

كان الدكتور هسيه وفريقه متحمسين لدراسة هذه الأنظمة بسبب اهتمامهم بالمواد ذات الإلكترونات شديدة التفاعل. وقد وفرت عوازل موت، مع فجوة نطاقها الفريدة ونظامها المضاد للمغناطيسية، بيئة مثالية لدراسة إكسيتونات هوبارد. تحدث التفاعلات المغناطيسية المضادة عندما تصطف دورانات الإلكترون المجاورة في اتجاهين متعاكسين، مما يؤدي إلى ترتيب مغناطيسي داخل المادة.

يعد اكتشاف وفهم إكسيتونات هوبارد أمرًا صعبًا بسبب التفاعل المعقد للتفاعلات الإلكترونية، والنظام المغناطيسي المضاد، والطبيعة قصيرة العمر لهذه الإكسيتونات. ومع ذلك، طور الفريق إعدادًا تجريبيًا باستخدام عازل Mott Sr2IrO4 ومطياف تيراهيرتز لالتقاط الاستجابة العابرة للمادة في الوقت الفعلي. وأظهرت النتائج بصمة مميزة تؤكد وجود سائل هوبارد الاستثنائي داخل Sr2IrO4.

لقد فتح اكتشاف إكسيتونات هوبارد المستقرة في عوازل موت إمكانيات جديدة لكل من الفهم الأساسي والتطبيقات العملية. يمكن أن تركز الأبحاث المستقبلية على فهم آليات الارتباط لإكسيتونات هوبارد، وتفاعلاتها مع الحالات المغناطيسية المختلفة، وتطبيقاتها التكنولوجية المحتملة. تمثل هذه الدراسة الرائدة تقدمًا كبيرًا في فهمنا للإكسيتونات وسلوكها في المواد المعقدة.

مصادر:

- المقال الأصلي: فيزياء الطبيعة (DOI: 10.1038/s41567-023-02187-0)