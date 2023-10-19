تكشف الجينومات القديمة المزيد عن الحمض النووي للإنسان البدائي في البشر

قدمت دراسة حديثة نشرت في مجلة Science Advances رؤى جديدة حول الحمض النووي للنياندرتال الذي يحمله السكان البشريون في أوروبا وآسيا. ومن خلال تحليل مجموعة كبيرة من البيانات الجينومية القديمة، اكتسب العلماء فهمًا أفضل للإرث الجيني لأقاربنا القدامى وكيفية توزيعه بين البشر المعاصرين.

يحمل معظم البشر اليوم نسبة صغيرة من الحمض النووي للنياندرتال، نتيجة التزاوج بين أسلافنا والنياندرتال قبل انقراضهم منذ حوالي 40,000 ألف سنة. ومع ذلك، لاحظ الباحثون أن انتشار الحمض النووي للنياندرتال أعلى قليلاً في سكان شرق آسيا مقارنة بالسكان الأوروبيين.

وقد حير هذا التناقض العلماء، حيث تم العثور على بقايا إنسان نياندرتال على نطاق واسع في أوروبا والشرق الأوسط، ولكن ليس إلى الشرق من جبال ألتاي في آسيا الوسطى. ولتفسير هذا التناقض، قام الباحثون بتحليل توزيع الحمض النووي للنياندرتال في الجينوم البشري على مدى الأربعين ألف سنة الماضية.

ووجدوا أن نسبة الحمض النووي للنياندرتال في مجتمعات الصيادين وجامعي الثمار القديمة في أوروبا بعد انقراض إنسان نياندرتال كانت أعلى قليلاً منها في أولئك الذين يعيشون في آسيا. يشير هذا إلى أن النمط الحالي لسلالة النياندرتال الأعلى في السكان الآسيويين قد تطور في مرحلة لاحقة، أثناء التحول إلى العصر الحجري الحديث عندما أصبحت الزراعة أكثر انتشارًا.

خلال هذا التحول، بدأ المزارعون الأوائل من الأناضول في الاختلاط مع الصيادين وجامعي الثمار الموجودين في غرب وشمال أوروبا، مما أدى إلى إضعاف الحمض النووي للنياندرتال في السكان الأوروبيين. وأشار الباحثون أيضًا إلى أن لديهم معلومات أقل حول كيفية حدوث هذا التحول في آسيا بسبب نقص البيانات.

تسلط هذه الدراسة الضوء على أهمية الجينومات القديمة في كشف التاريخ الجيني للمجموعات البشرية. إن فهم توزيع الحمض النووي للنياندرتال يمكن أن يوفر نظرة ثاقبة لماضينا التطوري وربما يلقي الضوء على أهميته الطبية اليوم. على سبيل المثال، أشارت الأبحاث السابقة إلى أن الحمض النووي للإنسان البدائي قد يؤثر على مسار عدوى كوفيد-19.

بشكل عام، يساهم هذا البحث في معرفتنا المتزايدة بعلم وراثة إنسان النياندرتال وتأثيره على التجمعات البشرية الحديثة. ومن خلال تحليل الجينومات القديمة، يمكن للعلماء الاستمرار في الكشف عن القصة الرائعة لأقاربنا القدماء وإرثهم الدائم في حمضنا النووي.

مصادر:

- التقدم العلمي، DOI:

– سي إن إن (المصدر: https://www.cnn.com/2021/05/19/world/neanderthal-dna-genome-study-scn/index.html)