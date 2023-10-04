نجم متفجر تم التقاطه بواسطة تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا يمكن أن يحل أكبر لغز في الكون

كان الباحثون يتصارعون مع "توتر هابل"، وهو التناقض الذي ينشأ عند قياس توسع الكون باستخدام طريقتين مختلفتين. تتضمن الطريقة الأولى قياس إشعاع الخلفية الكونية الميكروي (CMB)، وهي الطاقة المتبقية من الانفجار الكبير. وتعتمد الطريقة الثانية على ثابت هابل، الذي يحدد السرعة التي تتحرك بها المجرات والمستعرات الأعظمية بعيدًا عن الأرض. ينتج عن ثابت هابل باستمرار قيم أعلى مقارنة بقياسات CMB، مما يخلق صراعًا لم يتم حله.

في إنجاز مذهل، التقط تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) التابع لناسا صورة لمستعر أعظم من النوع 1a يُسمى SN H0pe، مما يقدم رؤى جديدة لحل توتر هابل. تكشف الصورة النجم المنفجر على شكل خط من الضوء البرتقالي، نتيجة لعدسة الجاذبية. تحدث عدسة الجاذبية عندما يمر الضوء عبر الفضاء مشوهًا بسحب الجاذبية الشديد لجسم فلكي.

يعمل تأثير العدسة مثل العدسة المكبرة، مما يسمح لعلماء الفلك بالتعمق في الفضاء أكثر من أي وقت مضى. على الرغم من أن قوس الضوء يبدو وكأنه ثلاثة نجوم منفصلة، ​​إلا أنه في الواقع نفس المستعر الأعظم الذي تضاعف مرتين بسبب عدسة الجاذبية التي تسببها مقدمة المجرة، التي تقع على بعد 4.5 مليار سنة ضوئية من الأرض.

ووجد علماء الفيزياء الفلكية، الذين قاموا بتحليل البيانات، أن الضوء الصادر عن المستعر الأعظم المعدس يقع على بعد 16 مليار سنة ضوئية من الأرض. يوفر هذا المستعر الأعظم القديم من النوع 1a فرصة فريدة لحل مشكلة توتر هابل.

من خلال دراسة هذا المستعر الأعظم، يمكن للباحثين الحصول على رؤى قيمة حول الآليات الكامنة وراء توسع الكون وربما التوفيق بين التباين بين قياسات CMB وثابت هابل. بمساعدة تلسكوب جيمس ويب الفضائي، أصبح العلماء على بعد خطوة واحدة من كشف أحد أكثر ألغاز الكون إرباكًا.

مصادر:

- تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا (JWST)

- علماء الفيزياء الفلكية يدرسون المستعر الأعظم ذو العدسة