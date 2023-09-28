دليل مباشر على دوران الثقب الأسود يؤكد نظرية النسبية لأينشتاين

حقق علماء الفلك اكتشافًا رائدًا يوفر أول دليل مباشر على وجود ثقب أسود دوار، مما يؤكد نظرية النسبية لأينشتاين. تم هذا الاكتشاف من خلال دراسة نفاثات الطاقة القوية المنبعثة من الثقب الأسود الموجود في مركز مجرة ​​ميسييه 87 المجاورة، والتي تسمى M87. هذا الثقب الأسود هو الأكثر دراسة على نطاق واسع حتى الآن، وكان أيضًا أول ثقب تم تصويره مباشرة في عام 2019.

وبينما كان من المتوقع منذ فترة طويلة أن الثقوب السوداء تدور، فإن التحدي المتمثل في تصوير هذه الظواهر الكونية فعليًا جعل من الصعب الحصول على أدلة حتى الآن. ومع ذلك، فقد أكد الباحثون الآن دوران هذا الثقب الأسود الوحشي، ونشرت النتائج التي توصلوا إليها في مجلة الطبيعة.

تتمتع الثقوب السوداء بجاذبية قوية بشكل لا يصدق تمنع أي شيء من الهروب، حتى الضوء. ومع ذلك، يمكن رؤيتها لأن الثقوب السوداء النشطة محاطة بأقراص تراكمية، وهي عبارة عن أعمدة ضخمة من المواد التي تم تجريدها من سحب الغاز والنجوم. وعندما تتجه هذه المادة إلى داخل الثقب الأسود، فإنها تصبح ساخنة للغاية بسبب الاحتكاك. ويتم قذف بعض هذه المواد، لتشكل نفاثتين من المواد الساخنة التي يمكنها السفر بسرعة تقارب سرعة الضوء.

كان أصل الطاقة الهائلة المطلوبة لهذه النفاثات لغزا، لكن العلماء استخدموا نظرية النسبية لأينشتاين لاقتراح أن المجالات المغناطيسية للثقوب السوداء، إذا كانت الثقوب السوداء تدور بسرعة، يمكن أن توفر الإجابة. من المحتمل أن تحصل الثقوب السوداء على بعض من دورانها من وجودها السابق كنجوم، والتي تنهار إلى الداخل وتدور بشكل أسرع عندما تسحب أذرعها، على غرار المتزلجين على الجليد. ربما يكون هذا الدوران قد زاد بمرور الوقت بسبب سقوط المادة أو الاصطدامات الكارثية بأجسام ضخمة.

للتحقيق في هذا الدوران بعيد المنال، قام علماء الفلك بدراسة الثقب الأسود الهائل M87. ومن خلال مراقبته من عام 2000 إلى عام 2022 باستخدام شبكة من التلسكوبات الراديوية، اكتشفوا أن نفاثات الثقب الأسود كانت تتأرجح مثل بندول الإيقاع، مما يشير إلى أن الثقب الأسود كان يتمايل حول محوره أثناء دورانه.

لا يؤكد هذا الاكتشاف المهم نظرية أينشتاين النسبية فحسب، بل يثير أيضًا أسئلة مثيرة للاهتمام. ويهتم العلماء الآن بفهم الأحداث التي ربما تسببت في الدوران السريع للثقب الأسود وإمكانية اكتشاف مجالات الفوتون، وهي حلقات خافتة من الضوء تحيط بالثقب الأسود والتي يمكن أن تقدم نظرة ثاقبة لنظرية الجاذبية الكمية.

مصادر:

– مجلة الطبيعة

– تعاون تلسكوب أفق الحدث