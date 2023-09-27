النظرة الأولى على عينات غبار الكويكبات من مهمة OSIRIS-REx

بعد ما يقرب من 20 عامًا من الترقب، حصل العلماء أخيرًا على أول لمحة عن حبيبات الغبار التي أعادتها مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا من الكويكب بينو. أكملت المركبة الفضائية رحلتها ذهابًا وإيابًا إلى بينو بهبوط ناجح لكبسولة العودة الخاصة بها في ولاية يوتا. وعند فتح غطاء العلبة، تعرف العلماء على الفور على مادة تشبه الغبار الأسود، يعتقد أنها من الكويكب. سيقوم فريق OSIRIS-REx العلمي بمسح بعض الغبار لإجراء المزيد من التحليلات المعملية للتأكد من أصله.

جمعت آلية أخذ العينات الخاصة بالمركبة الفضائية، والتي تسمى TAGSAM، ما يقرب من 250 جرامًا من العينات من سطح بينو أثناء هبوط اللمس والانطلاق في عام 2020. ومع ذلك، بسبب بعض المواد الصخرية التي تشوش باب غرفة التجميع، قرر العلماء تخزين جهاز أخذ العينات داخل المركبة الفضائية. كبسولة العودة لمنع المزيد من فقدان المواد. وأدى ذلك إلى تكهنات بأن المركبة الفضائية ربما أعادت أكثر من 250 جرامًا المقدرة.

لتحديد الكمية الفعلية من المواد التي تم جمعها، سيحتاج العلماء إلى إزالة آلية أخذ عينات TAGSAM من العلبة وفحصها بحثًا عن قطع أكبر من الصخور. وستتم هذه العملية في الأسابيع المقبلة. وفي الوقت نفسه، فإن التحليل السريع للغبار المرئي سيوفر معلومات قيمة حول تركيبته وما إذا كان يطابق التوقعات المستندة إلى بيانات الاستشعار عن بعد من الكويكب.

تحمل العينات التي تم جمعها قيمة كبيرة للعلماء، لأنها توفر نظرة ثاقبة حول أصول الحياة على الأرض. وسيتم توزيعها بعناية على الشركاء الدوليين وفريق OSIRIS-REx العلمي لمزيد من التحليل والحفظ. من المتوقع أن تكشف النتائج التي طال انتظارها من مهمة OSIRIS-REx عن تفاصيل رائعة حول تكوين وتاريخ الكويكب بينو.

مصادر:

- مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا

- دانتي لوريتا