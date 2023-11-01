اكتشاف مدهش: تلعب بصيلات الشعر دورًا رئيسيًا في استشعار اللمسة اللطيفة

كشفت دراسة رائدة أجراها باحثون من إمبريال كوليدج لندن عن رؤية جديدة رائعة لحاسة اللمس لدينا. حتى الآن، كان يُعتقد على نطاق واسع أن الأحاسيس لا يمكن أن تنتقل إلا من خلال النهايات العصبية الموجودة في الجلد وبصيلات الشعر المحيطة. ومع ذلك، تكشف هذه الدراسة عن مسار مختلف تمامًا يمكننا من خلاله إدراك اللمسات الخفيفة – مباشرة عبر بصيلات الشعر نفسها.

استخدم الفريق طريقة مبتكرة لتسلسل الحمض النووي الريبوزي (RNA) واكتشف أن الخلايا الموجودة في جزء معين من بصيلات الشعر، المعروفة باسم غمد الجذر الخارجي (ORS)، تمتلك تركيزًا أعلى من المستقبلات الحساسة للمس مقارنة بالخلايا المماثلة في الجلد. ولمزيد من استكشاف هذه الظاهرة، قام الباحثون بزراعة مزارع معملية لخلايا بصيلات الشعر البشرية إلى جانب الأعصاب الحسية. ومن اللافت للنظر أنه عندما يتم تحفيز خلايا بصيلات الشعر ميكانيكيًا، يتم أيضًا تنشيط الأعصاب الحسية المجاورة، مما يؤكد تسجيل اللمس.

ومن المثير للاهتمام أن التجارب كشفت أيضًا عن إطلاق الناقلات العصبية، وهي السيروتونين والهستامين، بواسطة خلايا أملاح الإماهة الفموية من خلال أكياس صغيرة تسمى الحويصلات. من خلال الإشارة إلى الخلايا المحيطة، تساهم هذه الناقلات العصبية في توصيل المعلومات المتعلقة باللمس. يشعر الباحثون بسعادة غامرة إزاء هذه النتيجة، مسلطين الضوء على أنها تثير العديد من الأسئلة حول الدور الدقيق لخلايا أملاح الإماهة الفموية وتدعو إلى مزيد من التحقيق في كيفية إدراك بشرتنا للمس.

المستقبلات الميكانيكية هي خلايا عصبية متخصصة مسؤولة عن استشعار اللمس. تمكننا هذه المستقبلات الميكانيكية من إدراك مجموعة واسعة من الأحاسيس، بدءًا من النسمات اللطيفة وحتى الضغط القوي. في هذه الدراسة بالذات، وجد أن خلايا بصيلات الشعر تتفاعل بشكل خاص مع المستقبلات الميكانيكية ذات العتبة المنخفضة (LTMRs)، القادرة على اكتشاف اللمسات الخفيفة.

في حين أن أهمية شعر الجسم في الإدراك باللمس كانت معروفة بالفعل، فإن هذا البحث يتعمق أكثر في التفاعل البيولوجي المعقد بين خلايا أملاح الإماهة الفموية وLTMRs بما يتجاوز الاستجابة الميكانيكية البسيطة. ومع ذلك، فإن الأسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة تظل لغزا يتوق الباحثون إلى حله. إحدى طرق البحث المثيرة للاهتمام هي ما إذا كانت بصيلات الشعر تنشط أنواعًا معينة من الأعصاب الحسية من أجل آلية فريدة وغير معروفة حتى الآن.

علاوة على ذلك، كشفت التجارب عن تباين مذهل عندما تم استبدال خلايا الجلد بخلايا بصيلات الشعر. في هذه الحالة، تم إطلاق الهستامين، ولكن مستويات السيروتونين كانت ضئيلة. يشير هذا التناقض المثير للاهتمام إلى وجود شيء مميز فيما يتعلق بوظيفة خلايا أملاح الإماهة الفموية.

تمتد الآثار المترتبة على هذه الدراسة إلى ما هو أبعد من فهمنا لإدراك اللمس. نظرًا لأن الهستامين يلعب دورًا حاسمًا في العديد من الأمراض الجلدية الالتهابية مثل الأكزيما، فإن المزيد من الاستكشاف لكيفية اكتشاف بصيلات الشعر للمس يمكن أن يمهد الطريق لتحسين العلاجات والتدابير الوقائية.

يقدم هذا البحث الرائد، الذي يسلط الضوء على قدرات استشعار اللمس المعقدة لبصيلات الشعر، إمكانيات مثيرة للدراسات المستقبلية في كل من مجالات علم الأعصاب والأمراض الجلدية. وقد نشرت نتائج الدراسة في المجلة العلمية المرموقة Science Advances.