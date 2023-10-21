العلماء يطورون طلاءًا حيويًا بالطلاء لتكملة الهواء في موئل المريخ

قام الباحثون بتطوير طلاء حيوي يسمى Green Living Paint، والذي يمكن دمجه في الموائل على سطح المريخ لتكملة الهواء. يحتوي الطلاء الحيوي على نوع من البكتيريا يُسمى Chroococcidiopsis cubana، والذي يسخر شكلاً فريدًا من التمثيل الضوئي للبقاء على قيد الحياة في الظروف القاسية. تأخذ هذه البكتيريا ثاني أكسيد الكربون (CO2) وتطلق الأكسجين كجزء من العملية. كان الفريق بقيادة عالم الأحياء الدقيقة سيمون كرينجز من جامعة ساري في المملكة المتحدة يهدف إلى إنشاء مصفوفة طلاء حيوي متينة وصديقة للبيئة للبكتيريا.

تم تطوير الطلاء الحيوي عن طريق خلط مادة اللاتكس مع جزيئات الطين النانوي للحصول على بنية مسامية لكنها قوية ميكانيكيًا. راقب الباحثون الغلاف لمدة 30 يومًا، ووجدوا أنه يطلق باستمرار ما يصل إلى 0.4 جرام من الأكسجين لكل جرام من الكتلة الحيوية يوميًا، بينما يمتص ثاني أكسيد الكربون. هذه الطريقة المستدامة لها آثار على استكشاف الفضاء بالإضافة إلى معالجة المخاوف بشأن ارتفاع الانبعاثات ونقص المياه على الأرض.

على الرغم من أن إنتاج الأكسجين الحالي ليس كافيًا لموطن المريخ بمفرده، إلا أنه يمكن أن يقلل بشكل كبير من كمية الأكسجين التي تحتاج البعثات الفضائية إلى نقلها. إن قدرة Chroococcidiopsis cubana على البقاء في البيئات القاسية تجعلها مرشحًا محتملاً لاستعمار المريخ. وقد تم نشر البحث في مجلة Microbiology Spectrum.

مصادر:

- طيف الأحياء الدقيقة