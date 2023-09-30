هل يمكن للبكتيريا أن تساعد في حل مشكلة التلوث البلاستيكي؟

أصبح التلوث البلاستيكي قضية عالمية ملحة، حيث يتم إعادة تدوير تسعة بالمائة فقط من النفايات البلاستيكية. وهذا يعني أن مدافن النفايات تنمو بسرعة، وأن المحارق تطلق كميات كبيرة من الانبعاثات في الغلاف الجوي. ومع ذلك، اكتشف العلماء حلاً محتملاً في شكل بكتيريا آكلة للبلاستيك.

في عام 2001، اكتشف باحثون من معهد كيوتو للتكنولوجيا في اليابان بكتيريا آكلة للبلاستيك تسمى Ideonella sakaiensis. منذ ذلك الحين، قامت عدة فرق من العلماء بدراسة الكائنات الحية الدقيقة المماثلة، مما جعلنا أقرب إلى المستقبل حيث يمكن لهذه الكائنات الصغيرة أن تساعدنا في مكافحة الأزمة البيئية التي يسببها البلاستيك.

اكتشف الباحثون طرقًا للتلاعب بالبكتيريا لإنتاج إنزيمات يمكنها تحطيم البلاستيك بمعدل أسرع. وهذا أمر بالغ الأهمية بالنظر إلى حجم المشكلة والحاجة إلى حلول سريعة وفعالة. ومع ذلك، فإن العثور على بكتيريا آكلة للبلاستيك عالية الأداء لا يزال يمثل تحديًا. لقد كان العلماء يستكشفون خيار تعديل البكتيريا وراثيا لتناسب احتياجاتنا، لكنه يطرح مجموعة من التحديات الخاصة به.

ويجري أيضًا استكشاف التنقيب البيولوجي، وهو عملية البحث في مدافن النفايات الموجودة بحثًا عن البكتيريا المناسبة. ومع ذلك، فإن العثور على ميكروب آكل للبلاستيك يمكن أن يكون له تأثير كبير على التلوث البلاستيكي لا يزال بعيد المنال بسبب التنوع الكبير في المواد البلاستيكية في مدافن النفايات.

وقد أعاق البحث في هذا المجال انخفاض الفائدة وارتفاع التكاليف، مما أدى إلى نقص التمويل. وكان الافتقار إلى حوافز السوق الفورية عائقا أيضا. ومع ذلك، يرى مؤيدو هذه الفكرة أن هناك عائدًا على الاستثمار في إعادة تدوير البلاستيك، وأن الدعم العام ضروري لتمويل مشاريع واسعة النطاق من شأنها أن تفيد المجتمع.

تقدم البكتيريا الآكلة للبلاستيك حلاً واعداً لمشكلة التلوث البلاستيكي. هناك حاجة إلى مزيد من البحث والاستثمار لاستكشاف إمكاناتهم الكاملة ووضع استراتيجيات فعالة لمعالجة الأزمة البيئية المتنامية.

مصادر:

- "هل يمكن للبكتيريا المفترسة أن تساعدنا في معالجة التلوث البلاستيكي؟" - الحارس

- "الميكروبات تتطور لتأكل التلوث البلاستيكي، كما يقول العلماء" - (المصدر غير محدد)