طريقة جديدة لتحديد مصادر الميثان في المدن

اكتشف باحثون من جامعة ميونيخ التقنية (TUM) العديد من مصادر الميثان التي لم يتم اكتشافها سابقًا في هامبورغ، وذلك بشكل أساسي من الأنشطة البشرية مثل تسرب خطوط أنابيب الغاز والاحتراق غير الكامل. واستخدم الفريق شبكة استشعار متنقلة لتعقب هذه المصادر، بهدف تحديث خرائط الانبعاثات وتحسين استراتيجيات الإدارة. يعد هذا البحث أمرًا بالغ الأهمية، لأن غاز الميثان هو ثاني أكثر الغازات الدفيئة انتشارًا الناتجة عن الأنشطة البشرية، مع احتمالية الاحتباس الحراري على مدى عقدين من الزمن تتجاوز ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 80 مرة.

وفرت هامبورغ، باعتبارها ثاني أكبر مدينة في ألمانيا ومركزًا صناعيًا، الظروف المثالية للمشروع. ومن خلال القياسات المتنقلة، تمكن الفريق من تحديد خطوط أنابيب الغاز المتسربة، والاحتراق غير الكامل، وغيرها من الانبعاثات الصناعية والهاربة باعتبارها المصادر الرئيسية لانبعاثات غاز الميثان في المدينة. واكتشفوا أيضًا مصادر لم تكن معروفة سابقًا، مثل الأنابيب المتسربة في مصفاة النفط ومزرعة الماشية القريبة.

استخدم الباحثون نهجًا ذا شقين لتحديث خريطة الانبعاثات الحالية. أولاً، أجروا قياسات متنقلة باستخدام سيارة مجهزة بأجهزة استشعار، أثناء القيادة عبر المناطق التي من المتوقع أن يتم اكتشاف انبعاثات غاز الميثان فيها. ثانيًا، استخدموا شبكة استشعار تتكون من أربعة أجهزة قياس لقياس إجمالي الانبعاثات في المدينة. تستخدم هذه الشبكة ضوء الشمس لتحديد تركيزات الغازات الدفيئة في عمود الهواء بين أجهزة القياس والشمس.

ويعتقد الباحثون أن هذه الطريقة، التي صممت في البداية للمدن، يمكن توسيعها في المستقبل لإجراء قياسات عالمية باستخدام الأقمار الصناعية. ويهدف عملهم إلى المساهمة في فهم أفضل لتغير المناخ وإبطاء تقدمه.

المصدر: القياس الكمي لانبعاثات الميثان في هامبورغ باستخدام شبكة من أجهزة قياس الطيف FTIR ونهج النمذجة العكسية

التعاريف:

الميثان: أحد غازات الدفيئة القوية الناتجة عن الأنشطة البشرية، ومعروف بمساهمته الكبيرة في ظاهرة الاحتباس الحراري.

أحد غازات الدفيئة القوية الناتجة عن الأنشطة البشرية، ومعروف بمساهمته الكبيرة في ظاهرة الاحتباس الحراري. خرائط الانبعاثات: التمثيل المكاني لانبعاثات الغازات الدفيئة في منطقة معينة، يُستخدم لفهم الانبعاثات وإدارتها.

التمثيل المكاني لانبعاثات الغازات الدفيئة في منطقة معينة، يُستخدم لفهم الانبعاثات وإدارتها. تسرب خطوط أنابيب الغاز: الأنابيب التي تنقل الغاز الطبيعي ويطلق غاز الميثان بسبب التسربات أو الشقوق.

الأنابيب التي تنقل الغاز الطبيعي ويطلق غاز الميثان بسبب التسربات أو الشقوق. الاحتراق غير الكامل: حرق الوقود الأحفوري أو الكتلة الحيوية أو النفايات التي لا ينتج عنها تحول كامل إلى ثاني أكسيد الكربون والماء، مما يؤدي إلى إطلاق غاز الميثان.

حرق الوقود الأحفوري أو الكتلة الحيوية أو النفايات التي لا ينتج عنها تحول كامل إلى ثاني أكسيد الكربون والماء، مما يؤدي إلى إطلاق غاز الميثان. الانبعاثات الهاربة: انبعاثات الغازات أو الأبخرة التي تنتج عن التسربات أو الإطلاقات الأخرى غير المقصودة.

انبعاثات الغازات أو الأبخرة التي تنتج عن التسربات أو الإطلاقات الأخرى غير المقصودة. جرد الانبعاثات: تجميع شامل للانبعاثات من مصادر مختلفة في منطقة معينة.

تجميع شامل للانبعاثات من مصادر مختلفة في منطقة معينة. غازات الاحتباس الحراري: الغازات التي تحبس الحرارة في الغلاف الجوي للأرض، مما يساهم في ظاهرة الاحتباس الحراري والاحتباس الحراري.

المصدر: التعاريف مبنية على المعرفة العامة.