اكتشاف جديد: لعب غبار السيليكات الناعم دورًا رئيسيًا في انقراض الديناصورات

اكتشف العلماء عاملاً رائداً ساهم في انقراض الديناصورات. في حين أن تأثير الكويكب العملاق كان له الفضل منذ فترة طويلة في القضاء على هذه المخلوقات القديمة، إلا أن الأبحاث الجديدة تكشف أن غبار السيليكات الناعم لعب دورًا حاسمًا في دمار الأرض.

منذ حوالي 66 مليون سنة، اصطدم كويكب ضخم يبلغ قطره 10 كيلومترات على الأقل بكوكبنا. وقد أطلق الاصطدام كمية لا يمكن تصورها من الطاقة، تعادل 4.7 مليار مرة طاقة قنبلة هيروشيما. ورسمت العواقب صورة قاتمة: فقد أطلقت الموجات الصدمية الأسماك من الماء، ودفنتها تحت طبقات من الطين والحطام على بعد آلاف الكيلومترات. اندلعت حرائق الغابات في مناطق شاسعة، في حين اجتاحت أمواج تسونامي المحيطات التي بلغ ارتفاعها أكثر من ميل. اهتز الكوكب من الزلازل الضخمة التي استمرت لعدة أشهر. وهطلت الأمطار بحمض الكبريتيك، محولة المحيطات إلى مصائد حمضية للموت، في حين حجبت المادة الجوية ضوء الشمس لأكثر من عام، مما تسبب في تأثير تبريد جذري. أدى هذا الحدث الكارثي إلى انهيار الشبكات الغذائية وانقراض ما يقرب من ثلاثة أرباع جميع أشكال الحياة على الأرض.

وأرجعت الأبحاث السابقة "تأثير الشتاء" اللاحق إلى جزيئات الكبريت والسخام المنبعثة في الغلاف الجوي. ومع ذلك، فإن هذه الدراسة الأخيرة تتحدى هذه الفكرة. قام العلماء بفحص المعادن المحفوظة في الصخور في موقع أحفوري في داكوتا الشمالية بالولايات المتحدة، وتوصلوا إلى اكتشاف مفاجئ. كان تركيز جزيئات غبار السيليكات الدقيقة أعلى بكثير مما كان متوقعًا في البداية. عند إدخالها في نموذج مناخي، وجد أن هذه الجسيمات بقيت في الغلاف الجوي لمدة تصل إلى 15 عامًا بعد الاصطدام، مما تسبب في تبريد كبير لسطح الأرض، حتى درجة حرارة ملحوظة بلغت 15 درجة مئوية (27 درجة فهرنهايت). يمثل هذا تحولًا مناخيًا عميقًا، خاصة عند النظر في العواقب المتوقعة لارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار درجتين مئويتين (2 درجة فهرنهايت).

يلقي هذا الاكتشاف ضوءًا جديدًا على العواقب المدمرة لتأثير بهذا الحجم. ويؤكد على أهمية المراقبة المستمرة للسماء لحماية كوكبنا من التهديدات الكونية المستقبلية. يضيف كل اكتشاف جديد إلى فهمنا للحدث الكارثي الذي قضى على الديناصورات وأعاد تشكيل مسار الحياة على الأرض.

أسئلة وأجوبة

س: هل اصطدام الكويكب وحده هو الذي تسبب في انقراض الديناصورات؟

ج: لا، لقد أثار تأثير الكويكب سلسلة من التأثيرات المتتالية التي ساهمت في حدث الانقراض.

س: كم من الوقت بقي غبار السيليكات الناعم في الغلاف الجوي؟

ج: يُعتقد أن جزيئات غبار السيليكات الدقيقة ظلت معلقة في الغلاف الجوي لمدة تصل إلى 15 عامًا بعد الاصطدام.

س: ما هو التأثير الإجمالي لغبار السيليكات على مناخ الأرض؟

ج: تسبب وجود غبار السيليكات الناعم في تأثير تبريد كبير، مما أدى إلى انخفاض درجة حرارة سطح الأرض بما يصل إلى 15 درجة مئوية (27 درجة فهرنهايت).

س: ما هي النسبة المئوية لأشكال الحياة على الأرض التي تم القضاء عليها نتيجة لهذا الحدث؟

ج: لقد انقرض ما يقرب من ثلاثة أرباع جميع أشكال الحياة على الأرض بسبب العواقب المدمرة لاصطدام الكويكب.