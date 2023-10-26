فتح أسرار المريخ: رؤى جديدة في الجزء الداخلي للكوكب

كشفت الموجات الزلزالية الناجمة عن اصطدام نيزك بكوكب المريخ عن اكتشافات مثيرة للاهتمام حول باطن الكوكب العميق. تتحدى هذه النتائج الرائدة الافتراضات القائمة منذ فترة طويلة وتزود العلماء برؤى قيمة حول تشريح كوكبنا المجاور.

تسلط البيانات الزلزالية التي جمعتها مركبة الهبوط InSight التابعة لناسا الضوء على وجود طبقة غير مكتشفة سابقًا من الصخور المنصهرة التي تحيط بالنواة المعدنية السائلة للمريخ. من المفهوم الآن أن هذا المكون الأعمق أصغر حجمًا وأكثر كثافة مما كان يُعتقد سابقًا، مما يشير إلى تحول كبير في فهمنا للبنية الداخلية للمريخ.

عندما تنتقل الموجات الزلزالية عبر مواد مختلفة داخل الكوكب، بما في ذلك تلك الناتجة عن اصطدام النيزك، تتغير سرعتها وشكلها. أتاحت البيانات التي تم الحصول عليها من أداة قياس الزلازل في InSight للعلماء الحصول على صورة أوضح عن التركيب الداخلي للمريخ.

تسبب اصطدام نيزك في تيمبي تيرا، وهي منطقة مرتفعات مريخية، في 18 سبتمبر 2021، في حدوث زلزال بقوة 4.2 درجة وترك وراءه حفرة يبلغ عرضها حوالي 425 قدمًا (130 مترًا). ومن المثير للاهتمام أن هذا الاصطدام حدث على الجانب الآخر من المريخ من موقع إنسايت في إليسيوم بلانيتيا، وهي منطقة سهول.

اخترقت الموجات الزلزالية الناتجة عن هذا الحدث باطن الكوكب العميق، بما في ذلك القلب، مما قدم رؤى غير مسبوقة. قبل هذا الاكتشاف، لم يتمكن العلماء من ملاحظة سوى الانعكاسات من أعلى نواة المريخ، وليس الموجات الزلزالية التي اجتازتها.

ومن خلال تحليل سلوك هذه الموجات، حدد الباحثون وجود طبقة سيليكات منصهرة يبلغ سمكها حوالي 90 ميلاً (150 كم) تحيط بالنواة. هذه المنطقة المنصهرة، الواقعة في الوشاح، الجزء الداخلي من الكوكب، لم تكن معروفة من قبل.

بالإضافة إلى ذلك، حسب الباحثون حجمًا جديدًا لنواة المريخ، وقدروا قطره بحوالي 2,080 ميلًا (3,350 كيلومترًا)، أي أقل بحوالي 30% من التقديرات السابقة. ووجدوا أيضًا أن الوشاح، الذي يقع بين القشرة الخارجية للكوكب ونواة الكوكب، يمتد حوالي 1,055 ميلًا (1,700 كم) تحت السطح.

على عكس الأرض، يمتلك المريخ طبقة منصهرة كليًا أو جزئيًا حول قلبه. تشير إحدى الدراسات إلى وجود طبقة منصهرة بالكامل، بينما تشير الأخرى إلى أنها منصهرة جزئيًا في الأعلى. تتكون الطبقة المنصهرة أو المنصهرة جزئيًا بشكل أساسي من السيليكات المخصبة بالحديد والعناصر المشعة المنتجة للحرارة، والتي تختلف عن الوشاح الصلب الذي يغطيها.

تكشف المزيد من الدراسات أن قلب المريخ يتكون بشكل أساسي من الحديد والنيكل، بالإضافة إلى عناصر أخف مثل الكبريت والأكسجين والكربون والهيدروجين. تشكل هذه العناصر الأخف ما يقرب من 9-15% من تكوين اللب من حيث الوزن، وهو أقل مما كان يعتقد سابقًا، ولكنه مشابه لقلب الأرض.

يتحدى هذا البحث الرائد فهمنا للبنية الداخلية للمريخ ويؤكد مدى تعقيد الكواكب كأنظمة متنوعة. لا يزال المريخ، الذي يبلغ قطره حوالي 4,220 ميلاً (6,791 كيلومترًا) مقارنة بقطر الأرض 7,926 ميلًا (12,755 كيلومترًا)، يأسر العلماء والفلكيين على حدٍ سواء.

أسئلة وأجوبة:

س: ماذا كشفت الموجات الزلزالية الناتجة عن ارتطام النيزك بالمريخ؟

ج: كشفت الموجات الزلزالية عن طبقة غير معروفة من الصخور المنصهرة المحيطة بالنواة المعدنية السائلة للمريخ.

س: كيف جمع العلماء البيانات الزلزالية؟

ج: تم جمع البيانات بواسطة مركبة الهبوط InSight التابعة لناسا، والتي تحتوي على جهاز لقياس الزلازل.

س: أين حدث تأثير النيزك؟

ج: حدث اصطدام النيزك في منطقة تيمبي تيرا في المريخ.

س: كيف يختلف باطن المريخ عن باطن الأرض؟

ج: يحتوي المريخ على طبقة منصهرة أو منصهرة جزئيًا حول قلبه، بينما لا تحتوي الأرض على ذلك.