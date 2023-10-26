طفرة في نمو النبات: تحديد الجين الذي يعزز نمو الجذور

حقق العلماء في مختبر أوك ريدج الوطني اكتشافًا رائدًا في مجال نمو النبات. ومن خلال تحليل شامل للتركيب الجيني لشجرة الحور، تمكنوا من تحديد "النقطة الساخنة" الجينية التي تحفز نمو الجذور بشكل كبير. ولهذا الاكتشاف آثار عميقة على زراعة محاصيل الطاقة الحيوية وتطوير النباتات التي يمكن أن تزدهر في البيئات الصعبة مع احتجاز المزيد من الكربون تحت السطح.

استخدم الباحثون مجموعة بيانات واسعة عن وراثة شجر الحور لتحديد الجينات المنظمة القادرة على تنشيط مئات الجينات الأخرى داخل الشجرة. وفي خضم تحقيقاتهم، نجحوا في التحقق من الوظيفة الجزيئية للجين المحوري المعروف باسم PtrXB38. عند إدخاله إلى النباتات، سهّل هذا الجين إنتاج جذور وفيرة وأعمق، حتى أنه ألهم نمو الجذور الهوائية على السيقان والأوراق.

ومن خلال زيادة كثافة الجذور، أظهرت هذه النباتات المعدلة وراثيا امتصاصا معززا للمغذيات، ونموا متسارعا، وتحسين القدرة على تحمل الجفاف، والقدرة على تخزين كميات أكبر من الكربون تحت الأرض لفترات طويلة. بالإضافة إلى ذلك، فإن ظهور الجذور الهوائية قد يمنح النبات مقاومة أكبر للفيضانات. يحمل الوجود الطبيعي لهذا الجين آثارًا على الكتلة الحيوية وإنتاج الغذاء، فضلاً عن التخفيف من آثار تغير المناخ.

يلقي هذا البحث الرائد، الذي نُشر مؤخرًا في مجلة New Phytologist، ضوءًا جديدًا على آليات نمو النبات ويقدم إمكانيات واعدة للممارسات الزراعية والبيئية المستقبلية. إن تطبيق هذا الاكتشاف في تطوير محاصيل الطاقة الحيوية وزراعة أصناف نباتية مرنة لديه القدرة على إحداث ثورة في هذه المجالات والمساهمة في مستقبل أكثر استدامة وإنتاجية.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

ما مغزى هذا الاكتشاف؟

إن تحديد النقطة الساخنة للجين PtrXB38 في شجرة الحور يفتح آفاقًا جديدة لتحسين إنتاج الكتلة الحيوية، وإنتاج الغذاء، والتخفيف من آثار تغير المناخ. يوفر نمو الجذور المعزز الذي لوحظ في النباتات التي تحتوي على هذا الجين فوائد مثل تحسين امتصاص العناصر الغذائية، وزيادة القدرة على تحمل الجفاف، والقدرة على عزل المزيد من الكربون تحت الأرض.

كيف يمكن تطبيق هذا الاكتشاف في الزراعة؟

ويمكن الاستفادة من هذا الإنجاز في تطوير محاصيل أفضل للطاقة الحيوية وإنشاء نباتات يمكنها أن تزدهر في الظروف الصعبة. ومن خلال تعديل النباتات وراثيا للتعبير عن جين PtrXB38، يستطيع المزارعون زراعة محاصيل ذات أنظمة جذرية أكثر اتساعا، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وزيادة القدرة على الصمود في مواجهة الضغوطات البيئية.

ما هي التطبيقات المحتملة في مجال الاستدامة البيئية؟

إن زيادة نمو الجذور الناجم عن جين PtrXB38 له آثار كبيرة على التخفيف من تغير المناخ. يمكن للنباتات ذات النظم الجذرية المحسنة عزل كميات أكبر من الكربون تحت الأرض، مما يساهم في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الجذور الهوائية التي يحفزها هذا الجين يمكن أن تجعل النباتات أكثر مقاومة للفيضانات، مما يساعد في الوقاية من الكوارث الطبيعية والتعافي منها.