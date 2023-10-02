العلماء يحددون الندبة الوراثية التي تساعد بكتيريا الالتهاب الرئوي على تطوير مقاومة للمضادات الحيوية

توصل علماء في جامعة شيفيلد إلى اكتشاف مهم يلقي الضوء على كيفية تطوير بكتيريا الالتهاب الرئوي لمقاومة المضادات الحيوية. وفي دراسة نشرت في مجلة PNAS، حدد الباحثون ندبة وراثية تركت في جينومات البكتيريا عندما أصبحت مقاومة للعلاج بالمضادات الحيوية. إن فهم هذه البوابة التطورية سيمكن العلماء من التنبؤ بسلالات الالتهاب الرئوي التي ستصبح شديدة المقاومة في المستقبل، مما يسمح بتنفيذ تدابير السيطرة لحماية حياة المرضى.

الالتهاب الرئوي هو عدوى خطيرة والسبب الرئيسي الثالث للوفاة بين سكان المملكة المتحدة. إحدى البكتيريا المسؤولة عن هذه العدوى هي المكورات العقدية الرئوية (S.pneumoniae). يتم إعطاء المضادات الحيوية عادةً للقضاء على البكتيريا، ولكنها تطور مقاومة بشكل متزايد، مما يشكل تهديدًا طويل المدى لفعالية علاج المريض.

وركز البحث الذي أجراه فريق شيفيلد على طفرات تسمى pde1، والتي تعمل كبوابة تطورية لخلايا المكورات الرئوية لاكتساب مقاومة للمضادات الحيوية. ويمثل تحديد هذه الندبة الجينية تقدما كبيرا في فهم ظهور المقاومة وإمكانية التنبؤ بها.

وأكد الدكتور أندرو فينتون، المؤلف الرئيسي للدراسة، على أهمية هذا الاكتشاف في مكافحة مقاومة المضادات الحيوية. وأوضح أن فهم كيفية حدوث المقاومة يسمح بتحديد السلالات البكتيرية الخطيرة وتنفيذ إجراءات الرقابة لمنع انتشارها.

في حين أن الدراسات السابقة قد بحثت في العلاقة بين ارتباط الجينوم ومقاومة المضادات الحيوية في المكورات الرئوية، فإن هذا البحث يمثل تحسنا كبيرا في الفهم الجزيئي للمقاومة. يعمل تحديد pde1 على توسيع العدد المحدود من الطفرات المعروفة التي تعزز مقاومة المضادات الحيوية في هذه البكتيريا.

توفر هذه الدراسة رؤى قيمة حول الآليات الكامنة وراء تطور مقاومة المضادات الحيوية في بكتيريا الالتهاب الرئوي. ومن خلال فهم هذه العمليات، يمكن للباحثين العمل على تطوير استراتيجيات فعالة لمكافحة هذا القلق المتزايد على الصحة العامة.

مصادر:

- فقدان وظيفة Pde1 بمثابة بوابة تطورية لمقاومة البنسلين في العقدية الرئوية، وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم

– جامعة شيفيلد