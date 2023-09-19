حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

علوم

ناسا تختبر طريقة انحراف الكويكب لحماية الأرض

Byفيكي ستافروبولو

سبتمبر 19، 2023
ناسا تختبر طريقة انحراف الكويكب لحماية الأرض

نجح العلماء في وكالة ناسا في إجراء اختبار لتحديد ما إذا كان بإمكانهم تغيير مسار كويكب يتجه نحو الأرض. تهدف المهمة، التي تسمى اختبار إعادة توجيه الكويكب المزدوج (Dart)، إلى إبعاد كويكب يُدعى ديمورفوس. تم إطلاق المركبة الفضائية التي تبلغ قيمتها 330 مليون دولار كجزء من تقنية التصادم الحركي، وهي طريقة لانحراف الكويكبات.

على الرغم من أن وكالة ناسا أكدت للجمهور أن ديمورفوس لا يشكل تهديدًا للأرض، فقد تم تصميم المهمة لتحديد مدى جدوى تقنية الانحراف هذه في تصادمات الكويكبات المستقبلية. وتريد الوكالة أن تكون مستعدة في حالة اكتشاف كويكب في مسار تصادمي مع الأرض في المستقبل.

يعد هذا الاختبار جزءًا من جهود ناسا المستمرة لدراسة وفهم الأجسام القريبة من الأرض (NEOs) واستنباط طرق لحماية كوكبنا من التأثيرات المحتملة. كانت الوكالة تستكشف استراتيجيات مختلفة، بما في ذلك تقنيات التصادم الحركي، وجرارات الجاذبية، وإعادة توجيه الكويكبات من خلال مساعدات الجاذبية.

تضمنت مهمة دارت تحطيم المركبة الفضائية في ديمورفوس ودراسة النتائج. ومن خلال جمع البيانات حول استجابة الكويكب للاصطدام، يمكن للعلماء تقييم فعالية تقنية الاصطدام الحركي في تغيير مسار الكويكب. وستكون هذه المعرفة حاسمة في تطوير مهام تغيير مسار الكويكبات في المستقبل.

إن تفاني وكالة ناسا في أبحاث الكويكبات واستراتيجيات انحرافها يسلط الضوء على التزامها بحماية الأرض من الأحداث الكارثية المحتملة. ومن خلال التطوير المستمر لفهمنا للكويكبات وتحسين أساليبنا، يمكننا أن نكون مستعدين بشكل أفضل للرد على أي تهديدات مستقبلية.

مصادر:
– وكالة ناسا: https://www.nasa.gov/
- لادببل: https://www.ladbible.com/news/latest-nasa-has-just-hit-an-asteroid-20220522

By فيكي ستافروبولو

منشور له صلة

علوم

سد الفجوة: تحسين نمذجة العواصف الهوائية في المنحدرات المنحدرة باستخدام طريقة جديدة لتسوية التضاريس

سبتمبر 21، 2023 مامفو بريشيا
علوم

استكشاف عباءة الأرض من خلال الزلازل الدقيقة

سبتمبر 21، 2023 مامفو بريشيا
علوم

الرقص الجزيئي وراء تحديد موضع الأعضاء: رؤى حول تفاعلات الأهداب والحمض النووي الريبي والبروتين

سبتمبر 21، 2023 مامفو بريشيا

فاتك

علوم

سد الفجوة: تحسين نمذجة العواصف الهوائية في المنحدرات المنحدرة باستخدام طريقة جديدة لتسوية التضاريس

سبتمبر 21، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات
علوم

استكشاف عباءة الأرض من خلال الزلازل الدقيقة

سبتمبر 21، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات
علوم

الرقص الجزيئي وراء تحديد موضع الأعضاء: رؤى حول تفاعلات الأهداب والحمض النووي الريبي والبروتين

سبتمبر 21، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات
علوم

التحدث إلى النباتات: علماء النبات يطورون أداة مراسلة تعتمد على الضوء

سبتمبر 21، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات