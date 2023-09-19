ناسا تختبر طريقة انحراف الكويكب لحماية الأرض

نجح العلماء في وكالة ناسا في إجراء اختبار لتحديد ما إذا كان بإمكانهم تغيير مسار كويكب يتجه نحو الأرض. تهدف المهمة، التي تسمى اختبار إعادة توجيه الكويكب المزدوج (Dart)، إلى إبعاد كويكب يُدعى ديمورفوس. تم إطلاق المركبة الفضائية التي تبلغ قيمتها 330 مليون دولار كجزء من تقنية التصادم الحركي، وهي طريقة لانحراف الكويكبات.

على الرغم من أن وكالة ناسا أكدت للجمهور أن ديمورفوس لا يشكل تهديدًا للأرض، فقد تم تصميم المهمة لتحديد مدى جدوى تقنية الانحراف هذه في تصادمات الكويكبات المستقبلية. وتريد الوكالة أن تكون مستعدة في حالة اكتشاف كويكب في مسار تصادمي مع الأرض في المستقبل.

يعد هذا الاختبار جزءًا من جهود ناسا المستمرة لدراسة وفهم الأجسام القريبة من الأرض (NEOs) واستنباط طرق لحماية كوكبنا من التأثيرات المحتملة. كانت الوكالة تستكشف استراتيجيات مختلفة، بما في ذلك تقنيات التصادم الحركي، وجرارات الجاذبية، وإعادة توجيه الكويكبات من خلال مساعدات الجاذبية.

تضمنت مهمة دارت تحطيم المركبة الفضائية في ديمورفوس ودراسة النتائج. ومن خلال جمع البيانات حول استجابة الكويكب للاصطدام، يمكن للعلماء تقييم فعالية تقنية الاصطدام الحركي في تغيير مسار الكويكب. وستكون هذه المعرفة حاسمة في تطوير مهام تغيير مسار الكويكبات في المستقبل.

إن تفاني وكالة ناسا في أبحاث الكويكبات واستراتيجيات انحرافها يسلط الضوء على التزامها بحماية الأرض من الأحداث الكارثية المحتملة. ومن خلال التطوير المستمر لفهمنا للكويكبات وتحسين أساليبنا، يمكننا أن نكون مستعدين بشكل أفضل للرد على أي تهديدات مستقبلية.

مصادر:

– وكالة ناسا: https://www.nasa.gov/

- لادببل: https://www.ladbible.com/news/latest-nasa-has-just-hit-an-asteroid-20220522