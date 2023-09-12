فريق دولي يكمل تسلسل كروموسوم Y، ويكشف عن جينات جديدة لترميز البروتين

نجح فريق دولي من الباحثين في إكمال تسلسل الكروموسوم Y، وهو الكروموسوم الجنسي الذكري. وقد أدى البحث الرائد أيضًا إلى اكتشاف 41 جينًا إضافيًا لترميز البروتين، مما يفتح آفاقًا جديدة لمزيد من البحث في مخاطر الأمراض والبيولوجيا البشرية.

حتى وقت قريب، كان جزء كبير من كروموسوم Y مفقودًا من الجينوم المرجعي، مما يمثل تحديًا للباحثين. ومع ذلك، فإن التقدم في التكنولوجيا وخوارزميات المعلوماتية الحيوية سمح للفريق بالتغلب على هذه العقبة وتسلسل الكروموسوم الجنسي الذكري بشكل كامل.

أضاف تسلسل كروموسوم Y 30 مليون قاعدة جديدة إلى مرجع الجينوم البشري. وبالإضافة إلى ذلك، فقد كشفت عن 41 جينًا لترميز البروتين لم تكن معروفة سابقًا. يوفر هذا التسلسل الشامل للكروموسوم Y موردًا قيمًا لدراسة الاختلافات الجينية التي قد تؤثر على السمات والأمراض البشرية.

إن بنية الكروموسوم Y، التي ظلت بعيدة المنال لعقود من الزمن، أصبحت الآن مفهومة بشكل أفضل. وقد وفر التسلسل مخططًا أسلاكيًا للمفاتيح الجينية التي يتم تنشيطها بواسطة كروموسوم Y، والتي يعتبر الكثير منها حاسمًا لنمو الذكور. يمكن للعلماء الآن استخدام هذه الخريطة للتعمق في المساهمات الجينية في التكاثر والسمات الأخرى الخاصة بالذكور.

كانت عملية التسلسل صعبة بشكل خاص بسبب الأنماط الجزيئية المتكررة والتسلسلات المتناوبة الموجودة في كروموسوم Y. ومع ذلك، فإن الطريقة الجديدة للتسلسل سمحت للباحثين بتحديد وفهم هذه التسلسلات المعقدة، مما يوفر رؤية أكثر شمولاً للكروموسوم الجنسي الذكري.

أصبح التسلسل الكامل للكروموسوم Y ممكنًا من خلال الجهود التعاونية لأكثر من 100 باحث من جميع أنحاء العالم. قاد البحث المعهد الوطني لأبحاث الجينوم البشري واتحاد التيلومير إلى التيلومير.

سيؤدي هذا الإنجاز الكبير إلى تعزيز فهمنا لبيولوجيا الإنسان بشكل كبير وقد يساهم في تحقيق اختراقات في أبحاث السرطان. علاوة على ذلك، يمكن الآن استكشاف التباين الملحوظ في كروموسوم Y بين الأفراد، مما قد يؤدي إلى فهم أفضل لمخاطر الأمراض.

يمثل إكمال تسلسل كروموسوم Y علامة فارقة في علم الجينوم ويمهد الطريق للاكتشافات المستقبلية في هذا المجال. يمكن للباحثين الآن تصميم تجارب لاختبار تأثير ووظيفة الأجزاء غير المستكشفة سابقًا من كروموسوم Y، وتسليط الضوء على دوره في صحة الإنسان ونموه.

مصادر:

- عنوان المقال المصدر: "قد تكسب مجلات هيرست وياهو عمولة أو إيرادات على بعض العناصر من خلال هذه الروابط."

– مجلة الطبيعة، النشر: [أدخل DOI أو المجلد/الإصدار/أرقام الصفحات]

– بيان صحفي لجامعة كاليفورنيا سانتا كروز: [أدخل عنوان URL إذا كان متاحًا]

– بيان صحفي لجامعة جونز هوبكنز: [أدخل عنوان URL إذا كان متاحًا]

– بيان صحفي للمعهد الوطني لأبحاث الجينوم البشري: [أدخل عنوان URL إذا كان متاحًا]

– اتحاد التيلومير إلى التيلومير: [أدخل عنوان URL إذا كان متاحًا]

- اقتباس باحثة UCSC، كارين ميجا: [أدخل عنوان URL إذا كان متاحًا]