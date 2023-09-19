تتلاعب الديدان الطفيلية بالنمل للتنقل بين شفرات العشب

كشفت دراسة حديثة أن الديدان الطفيلية المعروفة باسم مثقوبة الكبد المشرط لديها استراتيجية أكثر تعقيدا لإصابة النمل مما كان يعتقد سابقا. تجبر هذه الديدان النمل على تسلق شفرات العشب ثم النزول مرة أخرى عندما يصبح الطقس حارًا جدًا. الغرض من هذا التلاعب هو زيادة فرص أكل النمل من قبل الحيوانات الأكبر حجمًا، مما يسمح للديدان بمواصلة دورة حياتها.

تعيش ديدان الكبد المشرط بشكل أساسي داخل الأبقار أو غيرها من الحيوانات المجترة الراعية عندما تكون بالغة. تضع الديدان بيضها في العشب من خلال إفراز البقرة، ثم تأكله القواقع. داخل القواقع، تصل الديدان إلى مرحلة اليرقات التالية وتتكاثر لا جنسيًا. تتفاعل القواقع مع الإصابة عن طريق تكوين كيسات حول الديدان، والتي في النهاية يسعلها ويبتلعها النمل مع يرقات الدودة.

بمجرد دخول النملة، تدخل اليرقات المرحلة التالية من حياتها. يهاجر معظمهم إلى معدة النملة، لكن أحدهم سيشق طريقه إلى الدماغ ويتولى السيطرة. يتم بعد ذلك إجبار النملة المصابة على الصعود إلى أعلى شفرة العشب والالتصاق بنفسها، مما يوفر فرصة للحيوانات الأكبر حجمًا لأكل النمل والديدان. تصل الديدان أخيرًا إلى مرحلة البلوغ داخل مضيفها الأخير، وتنتقل إلى الكبد وتتغذى وتتزاوج وتضع البيض لتبدأ الدورة من جديد.

قرر فريق من الباحثين في جامعة كوبنهاغن إجراء مزيد من التحقيق في هذه العملية المعقدة. لقد درسوا أكثر من ألف نملة مصابة في غابة في الدنمارك، ووجدوا أن درجة الحرارة كان لها التأثير الأكبر على سلوك النمل. بقي النمل على العشب خلال الأيام الباردة، لكنه زحف مرة أخرى إلى الأسفل في الأيام الدافئة. يشير هذا إلى أن الديدان تتلاعب بالنمل ليلاً وفي الصباح لوضعهم في العشب عندما تكون حيوانات الرعي نشطة ثم تحميهم من الشمس أثناء النهار.

تسلط هذه النتائج الضوء على مدى تعقيد سلوك الطفيليات والحاجة إلى مزيد من البحث لفهم الآليات المحددة التي تستخدمها هذه الديدان للتلاعب بأدمغة النمل. في حين أن البشر يمكن أن يصابوا في بعض الأحيان عن طريق مثقوبة الكبد المشرط، إلا أن هذه العدوى نادرة ويكون البشر مضيفين عرضيين.

المصادر: البيئة السلوكية