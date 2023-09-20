تتلاعب الديدان الطفيلية بالنمل لتسلق شفرات العشب

كشفت الأبحاث الحديثة أن الديدان الطفيلية، وتحديدًا الديدان المثقوبة الكبدية، لديها القدرة على التلاعب بالنمل لتسلق أوراق العشب ثم النزول مرة أخرى عندما يصبح الطقس حارًا جدًا. تتمتع هذه الديدان بدورة حياة معقدة تعتمد على أكلها من قبل الحيوانات الأكبر حجمًا لمواصلة دورتها الإنجابية.

تعيش ديدان الكبد المشرط بشكل أساسي كبالغين داخل الأبقار أو غيرها من الحيوانات المجترة الراعية. ومع ذلك، من أجل الوصول إلى مضيفهم النهائي، فإنهم يمرون بسلسلة من المراحل. تفرز الأبقار بيض الدودة وينتهي بها الأمر في العشب حيث تلتهمها القواقع. داخل القواقع، تصل الديدان إلى مرحلة اليرقات وتتكاثر لا جنسيًا. تستجيب القواقع للإصابة عن طريق تكوين كيسات حول الديدان، والتي يتم بعد ذلك سعالها على شكل كرات طينية. يستهلك النمل دون قصد هذه الكرات اللزجة مع يرقات الدودة.

بمجرد دخول النملة، تنمو اليرقات وتهاجر إلى معدة النملة، بينما تشق يرقة واحدة طريقها إلى دماغ النملة وتتولى السيطرة. يتم بعد ذلك التلاعب بالنملة المصابة لتصعد إلى قمة نصل العشب وتتشبث به، مما يجعلها هدفًا سهلاً للحيوانات المجترة المتجولة لتأكل النملة والطفيليات عن غير قصد. بمجرد دخول الديدان إلى المضيف النهائي، تصل إلى مرحلة البلوغ، وتنتقل إلى الكبد، وتتغذى، وتتزاوج، وتضع البيض، وتبدأ الدورة من جديد.

أجرى الباحثون في قسم علوم النبات والبيئة بجامعة كوبنهاغن دراسة لفهم سلوك النمل المصاب بشكل أفضل. وقد لاحظوا وجود أكثر من 1,000 نملة مصابة في غابات بيدستروب، بالدنمارك، لمدة 13 يومًا غير متتالية. ووجدت الدراسة أن درجة الحرارة لعبت دورا هاما في سلوك النمل. في الأيام الباردة، كان النمل يبقى في المقام الأول على العشب، بينما في الأيام الأكثر دفئًا، كان يزحف عائداً إلى الأسفل ويستأنف أنشطته الطبيعية. وهذا يشير إلى أن الديدان تتلاعب بالنمل أثناء الليل وساعات الصباح الباكر.

تسلط الدراسة الضوء على مدى تعقيد وتعقيد هذه الطفيليات ومدى ضآلة ما نعرفه عنها. هناك حاجة إلى مزيد من البحث للكشف عن الآليات المحددة التي تمكن المثقوبات من التلاعب بدماغ النمل. في حين أن البشر يمكن أن يصابوا في بعض الأحيان بهذه الديدان، إلا أن العدوى نادرة ويكون البشر مضيفين عرضيين.

المصدر The Guardian