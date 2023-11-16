كشف الغموض: لماذا يتقلص حجم بعض الكواكب الخارجية؟

في هذا الفضاء الشاسع، توجد مجموعة مثيرة للاهتمام من الكواكب الخارجية - كواكب تقع خارج نظامنا الشمسي. تتراوح هذه العوالم المتنوعة من الكواكب الصخرية الصغيرة إلى عمالقة الغاز الضخمة. ومع ذلك، لاحظ علماء الفلك ظاهرة محيرة: ندرة الكواكب الخارجية التي يتراوح قطرها بين 1.5 و 2 مرة قطر الأرض. وقد أثار ما يسمى بـ "فجوة الحجم" تساؤلات حول العوامل المؤثرة على حجم الكوكب.

ولحسن الحظ، قدمت دراسة رائدة أجراها العلماء باستخدام بيانات من تلسكوب كيبلر الفضائي المتقاعد التابع لناسا، أدلة مثيرة للاهتمام تلقي الضوء على هذا اللغز الكوني. يشير البحث الذي قادته جيسي كريستيانسن، عالمة معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا/IPAC، إلى أن نوى بعض الكواكب القريبة من نبتون قد تكون مسؤولة عن تقلص حجمها.

الكواكب الخارجية هي أجسام كوكبية تم اكتشافها خارج نظامنا الشمسي. حتى الآن، تم التأكد من وجود أكثر من 5,000 كوكب خارج المجموعة الشمسية، يقدم كل منها رؤى قيمة حول اتساع الكون وتنوعه. ولكن ما الذي يسبب تقلص حجم بعض هذه الكواكب؟

تقترح الدراسة آليتين أساسيتين لتقليل حجم الكوكب: فقدان الكتلة بالطاقة الأساسية والتبخر الضوئي. يحدث فقدان الكتلة الناتج عن النواة عندما يدفع الإشعاع الصادر من قلب الكوكب الساخن غلافه الجوي تدريجيًا إلى الخارج. ومن المرجح أن تحدث هذه الآلية بعد مرور مليار عام على وجود الكوكب. من ناحية أخرى، يحدث التبخر الضوئي عندما يقوم الإشعاع المكثف للنجم بإزالة الغلاف الجوي للكوكب، وهو ما يشبه ذوبان مجفف الشعر لمكعب ثلج. ومع ذلك، فإن الأدلة الجديدة تدعم النظرية القائلة بأن فقدان الكتلة بالطاقة الأساسية هو المحرك الرئيسي لفجوة الحجم المرصودة.

للتحقيق في هذه النظريات، قام فريق كريستيانسن بتحليل البيانات من مهمة K2، مع التركيز على مجموعات النجوم Praesepe وHyades. ومن المثير للاهتمام أن النتائج كشفت أن جميع النجوم تقريبًا في هذه العناقيد لا تزال تحتفظ بكواكب تحت نبتون، مما يشير إلى أن أغلفتها الجوية لم تتآكل بسبب التبخر الضوئي. ولذلك، فإن فقدان الكتلة الناتج عن الطاقة المركزية يظهر باعتباره التفسير الأكثر منطقية للتناقض في أحجام الكواكب.

لا تكشف هذه الدراسة عن أحد ألغاز الفضاء الدائمة فحسب، بل لها أيضًا آثار مهمة على فهمنا لتطور الكواكب الخارجية وصلاحية الكواكب المحتملة للسكن. ومن خلال فهم الآليات التي تشكل الغلاف الجوي للكواكب الخارجية، يمكن للعلماء الحصول على رؤى مهمة حول الظروف اللازمة لازدهار الحياة في العوالم البعيدة.

وكما يؤكد كريستيانسن، فإن هذا البحث مستمر، وسوف تستمر الدراسات المستقبلية في استكشاف هذه النظريات والتحقق من صحتها. إن المعرفة المتزايدة باستمرار بالكواكب الخارجية تعد بكشف أسرار الكون والكشف عن الاحتمالات اللانهائية التي تكمن وراء جوارنا الكوني.

الأسئلة المتكررة

ما هي الكواكب الخارجية؟

الكواكب الخارجية هي أجسام كوكبية توجد خارج نظامنا الشمسي. وهي تدور حول نجوم أخرى غير الشمس.

كم عدد الكواكب الخارجية التي تم اكتشافها حتى الآن؟

تم اكتشاف أكثر من 5,000 كوكب خارجي حتى الآن.

ما هي الفجوة الحجم بين الكواكب الخارجية؟

وتشير فجوة الحجم إلى ندرة الكواكب الخارجية التي يتراوح قطرها بين 1.5 و2 ضعف قطر الأرض. يشكل نطاق الحجم هذا لغزًا كونيًا لعلماء الفلك.

ما الذي يسبب تقلص حجم بعض الكواكب الخارجية؟

ووفقا للدراسة الرائدة، فإن نوى بعض الكواكب الفرعية نبتون قد تدفع غلافها الجوي بعيدا، مما يؤدي إلى انخفاض حجم الكوكب.

ما هي الآليات وراء انخفاض حجم الكوكب؟

هناك آليتان أساسيتان مقترحتان: فقدان الكتلة بالطاقة الأساسية والتبخر الضوئي. يحدث فقدان الكتلة الناتج عن النواة عندما يؤدي الإشعاع الصادر من قلب الكوكب الساخن إلى دفع الغلاف الجوي إلى الخارج تدريجيًا. من ناحية أخرى، يحدث التبخر الضوئي عندما يؤدي الإشعاع الشديد للنجم إلى إزالة الغلاف الجوي للكوكب.

ما هي الآلية التي تعتبر المحرك الرئيسي لفجوة الحجم المرصودة؟

يدعم الدليل الجديد فقدان الكتلة الناتج عن النواة باعتباره التفسير الأكثر ترجيحًا للتناقض في أحجام الكواكب بين 1.5 إلى 2 ضعف حجم الأرض.