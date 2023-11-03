اكتشف العلماء بركانًا جليديًا جديدًا على بلوتو: كيلادزه كالديرا

ربما يكون بلوتو، الذي كان يعتبر الكوكب التاسع في نظامنا الشمسي، قد فقد وضعه الكوكبي، لكنه لا يزال يستحوذ على اهتمام العلماء. بفضل مركبة الفضاء نيو هورايزنز التابعة لناسا، تمكنا من اكتشاف اكتشافات رائعة حول هذا الجرم السماوي البعيد. في دراسة رائدة، بقيادة عالم الكواكب في ناسا ديل كروكشانك، حدد الباحثون بركانًا جليديًا جديدًا على بلوتو يُعرف باسم كيلادز كالديرا.

في البداية، تم الخلط بينه وبين حفرة كيلادزه كالديرا، إلا أن البنية المميزة لكيلادزه كالديرا أثارت اهتمام العلماء. يشير موقعه المحاط بالجليد المائي، الذي كان مختبئًا سابقًا تحت ثلوج الميثان والضباب الدخاني على كوكب بلوتو، إلى أصل مختلف. وكشف تحليل الفريق عن أدلة على وجود الأمونيا الممزوجة بجليد الماء، وهي تركيبة تمكن الماء من التدفق على شكل حمم بردية سائلة على سطح بلوتو. يتحدى هذا الاكتشاف الافتراضات السابقة حول الأنشطة الجيولوجية لبلوتو.

وبناءً على تقديراتهم، يعتقد العلماء أن بركان كيلادزه كالديرا قد اندلع قبل بضعة ملايين من السنين، مما يشير إلى وجود بركان تجميدي صغير نسبيًا. كما تم التعرف على البراكين الجليدية الإضافية، وهي رايت مونس وبيكار مونس، على هذا الكوكب. يكشف هذا الفهم الجديد عن بلوتو ديناميكي ونشط، مما يتحدى المفاهيم التقليدية للكواكب القزمة الباردة وغير النشطة.

تم نشر الدراسة، التي تسلط الضوء على التعقيدات الجيولوجية لبلوتو، في مجلة إيكاروس المرموقة وهي متاحة أيضًا في قاعدة بيانات ما قبل الطباعة arXiv. ومن خلال دراسة الصور والبيانات التي جمعتها مركبة الفضاء نيو هورايزنز، يواصل العلماء كشف أسرار هذا العالم البعيد، مما يوسع معرفتنا بالأطراف الخارجية لنظامنا الشمسي.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما هو البركان الجليدي؟



ج: البركان الجليدي هو نوع من البراكين يثور الماء والمواد الجليدية، مثل جليد الماء أو الأمونيا أو الميثان، بدلاً من الصخور المنصهرة أو الحمم البركانية.

ج: البركان الجليدي هو نوع من البراكين يثور الماء والمواد الجليدية، مثل جليد الماء أو الأمونيا أو الميثان، بدلاً من الصخور المنصهرة أو الحمم البركانية. س: ما هي الحفر الأثرية؟



ج: الفوهات الصدمية هي هياكل تتشكل على سطح كوكب أو جرم سماوي عندما يصطدم بنيزك أو كويكب.

ج: الفوهات الصدمية هي هياكل تتشكل على سطح كوكب أو جرم سماوي عندما يصطدم بنيزك أو كويكب. س: كم عمر كيلادزه كالديرا؟



ج: يقدر العلماء أن عمر كيلادزه كالديرا والمناطق المحيطة بها لا يتجاوز بضعة ملايين من السنين، مما يشير إلى حدوث ثوران حديث نسبياً.

ج: يقدر العلماء أن عمر كيلادزه كالديرا والمناطق المحيطة بها لا يتجاوز بضعة ملايين من السنين، مما يشير إلى حدوث ثوران حديث نسبياً. س: هل هناك براكين جليدية أخرى على بلوتو؟



ج: نعم، بالإضافة إلى كيلادزه كالديرا، تم التعرف على بركانين جليديين آخرين على بلوتو، هما رايت مونس وبيكار مونس.

ج: نعم، بالإضافة إلى كيلادزه كالديرا، تم التعرف على بركانين جليديين آخرين على بلوتو، هما رايت مونس وبيكار مونس. س: أين يمكنني العثور على مزيد من المعلومات حول هذه الدراسة؟



ج: تم نشر الدراسة في مجلة إيكاروس وهي متاحة أيضًا على قاعدة بيانات ما قبل الطباعة arXiv.