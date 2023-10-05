كشف سر خرخرة القطط: دراسة تلقي الضوء على كيفية إصدار القطط لأصوات مهدئة

سلطت دراسة حديثة نشرت في مجلة Current Biology الضوء أخيرا على اللغز الكامن وراء كيفية إصدار القطط لأصوات الخرخرة المميزة، وهي ظاهرة حيرت العلماء لسنوات. في حين أن الآليات الكامنة وراء مواء القطط وصراخها مفهومة جيدًا، إلا أن العملية الدقيقة وراء الخرخرة ظلت غير معروفة.

أشارت الأبحاث السابقة التي يعود تاريخها إلى نصف قرن إلى أن الخرخرة تنتج بواسطة آلية فريدة في الطيات الصوتية داخل الحنجرة. أشارت هذه الدراسات إلى أن الأصوات ذات التردد المنخفض كانت نتيجة تقلصات العضلات التي تتطلب حدوث مدخلات عصبية.

ومع ذلك، فإن الدراسة الجديدة، التي أجراها باحثون من جامعة فيينا، تتحدى هذا الفهم السابق. أظهر البحث أن القطط يمكنها إصدار أصوات الخرخرة دون أي مدخلات عصبية أو تقلصات عضلية متكررة. وبدلاً من ذلك، تساعدهم "وسادة" خاصة مدمجة في الطيات الصوتية للقطط على توليد هذه الأصوات المهدئة.

ويشبه العلماء آلية إنتاج الصوت هذه بـ "الصوت الصرير" أو "الصوت المزعج" الذي يلاحظ عند البشر. حنجرة القطط المنزلية قادرة على إنتاج أصوات منخفضة الطبقة بشكل مثير للإعجاب بترددات خرخرة دون الحاجة إلى تقلصات عضلية نشطة.

وكشفت التحقيقات التشريحية التي أجريت كجزء من الدراسة أيضًا عن وجود "وسادة" فريدة داخل الطيات الصوتية للقطط. قد تشرح هذه اللوحة كيف يمكن لهذه الحيوانات الصغيرة، التي تزن بضعة كيلوغرامات فقط، أن تنتج أصواتًا بمثل هذه الترددات المنخفضة بشكل لا يصدق.

على الرغم من أن هذا البحث الجديد لا يدحض النظرية السابقة تمامًا، إلا أنه بمثابة إشارة واضحة إلى أن فهمنا الحالي لخرخرة القطط غير مكتمل ويتطلب المزيد من البحث لفهم هذه الظاهرة المثيرة للاهتمام بشكل كامل.

المصادر: دراسة الأحياء الحالية