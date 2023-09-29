نماذج جديدة من الأجنة البشرية تم تطويرها في المختبر

نجح علماء في معهد وايزمان للعلوم في إسرائيل في تنمية نماذج "كاملة" للأجنة البشرية في المختبر. تحتوي هذه النماذج، المعروفة باسم الهياكل الشبيهة بالأجنة القائمة على الخلايا الجذعية (SEMs)، على جميع الميزات المعروفة الموجودة في الأجنة الطبيعية التي يبلغ عمرها حوالي أسبوعين. ما يجعل هذه النماذج فريدة من نوعها هو أنها تم تطويرها دون استخدام الحيوانات المنوية أو البويضات أو الرحم.

على عكس نماذج الأجنة السابقة، أظهرت نماذج SEM التي طورها الباحثون القدرة على التقدم إلى المرحلة التنموية التالية، مما يوفر رؤى جديدة للمراحل الأولى من التطور البشري. ويأمل الفريق أن يتمكن عملهم من تسليط الضوء على الألغاز التي تحدث في الأسابيع الأولى من التطور البشري والمساعدة في الكشف عن أسباب العيوب الخلقية والإجهاض.

تم إنشاء النماذج باستخدام الخلايا الجذعية الساذجة، والتي لديها القدرة على أن تصبح أي نوع من الأنسجة في الجسم. تم استخدام المواد الكيميائية لحث هذه الخلايا على النمو، ورتبت نفسها في هياكل تحاكي سمات الجنين البشري الحقيقي. وقد سُمح لهذه النماذج بالنمو حتى وصلت إلى مرحلة تعادل جنينًا عمره أسبوعين بعد الإخصاب.

ويعتقد الباحثون أن نهجهم يمكن أن يكشف عن أسباب العديد من العيوب الخلقية وأنواع العقم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي إلى طرق جديدة لزراعة الأعضاء المزروعة ويوفر طريقة لإجراء تجارب لا يمكن إجراؤها على الأجنة الحية.

في حين أن الحد القانوني لأبحاث الأجنة الطبيعية عادة ما يكون 14 يومًا في العديد من البلدان، إلا أن هذه العينات لا تعتبر أجنة ولا تخضع لنفس القوانين. يقدم هذا البحث طريقة أخلاقية وسهلة لدراسة التطور الجنيني واكتساب نظرة ثاقبة للإشارات البيوكيميائية والميكانيكية التي تضمن النمو السليم خلال المراحل المبكرة من الحمل.

بشكل عام، تمثل هذه الدراسة تقدمًا كبيرًا في مجال الأبحاث الجنينية وتوفر أساسًا للدراسات المستقبلية حول الأحداث التي تؤدي إلى تكوين خطة جسم الإنسان.

المصدر: نيليما مارشال، مراسلة العلوم في PA (لم يتم توفير عنوان URL)