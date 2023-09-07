يشكك العلماء في ادعاء عالم هارفارد بوجود مواد بين النجوم تحت المحيط

أعرب العلماء عن شكوكهم بشأن الادعاء الأخير الذي قدمه عالم هارفارد آفي لوب، والذي يشير إلى اكتشاف مواد كروية بين النجوم موجودة تحت المحيط. ووفقا لهؤلاء العلماء، فإن ادعاء لوب ليس مقنعا بعد ويظل غير متسق.

لفت لوب، عالم الفيزياء الفلكية النظرية، الانتباه عندما افترض أن "الكرات" التي تم العثور عليها قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة جاءت من خارج النظام الشمسي، ومن المحتمل أن يكون محمولا على جسم بين النجوم اصطدم بالأرض في عام 2014. حتى أنه تكهن بأن هذه المواد يمكن أن يكون لها أصل خارج كوكب الأرض بسبب خصائصها غير العادية.

ومع ذلك، أشار العلماء الذين لم يشاركوا في البحث إلى أن مثل هذه التفسيرات لا يمكن تقديمها دون أدلة مراجعة من قبل النظراء. تؤكد مونيكا جرادي، عالمة الفضاء البريطانية، على ضرورة مراجعة النظراء قبل قبول أي بحث على أنه مشروع.

ويوافق جرادي على أن "الكريات" أو القطرات المنصهرة ربما نشأت من خارج الأرض، لأنها تحتوي على جزيئات معدنية غير عادية توجد عادة في النيازك. ومع ذلك، فهي تلاحظ أن الاستنتاجات المستخلصة من التحليل غير متسقة.

أطلق لوب على المواد الغريبة الموجودة في الكريات اسم جزيئات "BeLaU" نظرًا لتركيبتها الغنية بالبريليوم واللانثانوم واليورانيوم. واستبعد أن يكون مصدر هذه المواد من داخل النظام الشمسي بناءً على تركيبها من أشكال مختلفة من الحديد.

ويشير جرادي إلى أن تفاعل النيازك مع هواء الغلاف الجوي يمكن أن يؤدي إلى تآكل هذه الجزيئات، مما يؤدي إلى تكوين تركيبات حديدية غير عادية. وتنتج هذه العملية، المعروفة باسم التآكل الاحتكاكي، كريات كونية. وتجادل بأن التركيبات النظائرية لـ “كريات BeLaU” تقع ضمن نطاق الكريات الكونية، مما يشير إلى أصل محتمل داخل النظام الشمسي.

في حين أن وجود مواد BeLaU يشير إلى وجود صلة بمحيط الصهارة الموجود في جرم سماوي غني بالحديد، إلا أنه لا يثبت بشكل قاطع أصله بين النجوم. يشير عالم الكيمياء الكونية لاري نيتلر من جامعة ولاية أريزونا إلى أن أشكال بعض العناصر الموجودة في الكريات تشبه تلك الموجودة في النظام الشمسي.

بشكل عام، في حين أن المواد المستخرجة من قاع البحر مثيرة للاهتمام، فإن الأدلة المقدمة حتى الآن ليست مقنعة بما يكفي لاستنتاج أنها من خارج النظام الشمسي أو من أصل خارج كوكب الأرض.

مصادر:

- "إن ادعاء عالم هارفارد بوجود جسم بين النجوم تحت المحيط" غير مقنع "، كما يقول العلماء" - الإندبندنت

- "اكتشف العلماء أن مادة غريبة عثر عليها في قاع البحر قد تكونت داخل نجم" - المحادثة

- "نيازك من الفضاء يمكن أن تكون كامنة في قاع المحيط" - الطبيعة