اكتشاف جديد يلقي الضوء على المادة المضادة

توصل العلماء إلى اكتشاف رائد حول سلوك المادة المضادة، وهي مادة غامضة كانت متوفرة بكثرة أثناء تكوين الكون. المادة المضادة هي عكس المادة، وقد تم إنشاؤها بكميات متساوية خلال الانفجار الكبير. ومع ذلك، على الرغم من وفرة المادة في كوننا، إلا أن المادة المضادة نادرة بشكل لا يصدق.

لسنوات عديدة، حاول الفيزيائيون فهم الاختلافات والتشابهات بين المادة والمادة المضادة لشرح أصول الكون. أحد الأسئلة الرئيسية هو لماذا تغلبت المادة على المادة المضادة أثناء خلق الكون. لفهم ذلك، احتاج العلماء إلى تحديد كيفية استجابة المادة المضادة للجاذبية.

وفي دراسة حديثة، أكد الباحثون في CERN، أكبر مختبر لفيزياء الجسيمات في العالم، لأول مرة أن ذرات المادة المضادة تسقط إلى الأسفل، تمامًا مثل المادة. يفتح هذا الاكتشاف آفاقًا جديدة للتجارب والنظريات المتعلقة بخصائص المادة المضادة. يهتم العلماء الآن بتحديد ما إذا كانت المادة المضادة تسقط بنفس سرعة سقوط المادة.

إن فهم الاختلافات بين المادة والمادة المضادة أمر بالغ الأهمية في حل لغز سبب سيطرة المادة أثناء الانفجار الكبير. تشرح الدكتورة دانييل هودجكينسون من CERN أن الكشف عن كيفية استجابة المادة المضادة للجاذبية يمكن أن يوفر رؤى أساسية حول الكون الذي تهيمن عليه المادة.

توجد المادة المضادة بشكل عابر في الكون، لذلك من أجل إجراء التجارب، كان على الباحثين في CERN إنشاء أشكال مستقرة وطويلة الأمد من المادة المضادة. يسلط البروفيسور جيفري هانجست، الذي كرس ثلاثين عامًا لدراسة المادة المضادة، الضوء على سر هذه المادة وإمكاناتها. فهو يتخيل كونًا مصنوعًا بالكامل من المادة المضادة، مما يثير أسئلة أساسية حول سلوكه وطبيعته.

المادة المضادة هي عكس المادة، حيث تكون شحناتها الكهربائية معكوسة. على سبيل المثال، الهيدروجين المضاد، وهو نسخة المادة المضادة من الهيدروجين المستخدم في تجارب CERN، يتكون من بروتون سالب الشحنة (بروتون مضاد) في المركز ونسخة موجبة الشحنة من الإلكترون (بوزيترون) تدور حوله. يقوم العلماء بإنتاج البروتونات المضادة عن طريق اصطدام الجسيمات في مسرعات CERN ثم إبطائها إلى وتيرة يمكن التحكم فيها.

إن الاكتشاف الأخير بأن المادة المضادة تسقط إلى الأسفل، وليس إلى الأعلى كما تنبأت بعض النظريات، يؤكد نظرية ألبرت أينشتاين بأن المادة المضادة تتصرف مثل المادة وتخضع للجاذبية. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد ما إذا كانت المادة المضادة تسقط بنفس معدل سقوط المادة أم أن هناك اختلافًا طفيفًا.

يفتح هذا الاكتشاف الجديد إمكانيات مثيرة لفهم أصول الكون ويزود الباحثين بسبل جديدة لاستكشاف المادة المضادة. وقد نشرت النتائج في مجلة الطبيعة.

مصادر:

- بي بي سي نيوز

- سيرن