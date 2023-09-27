مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا تعيد عينات من الكويكب بينو

أنجزت مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا بنجاح مهمتها المتمثلة في إعادة عينات من الكويكب بينو. أثناء فحص عينة العلبة، اكتشف العلماء الغبار الأسود والحطام على سطح إلكترونيات الطيران. وأزالت وكالة ناسا الغطاء الأولي للكبسولة، لتكشف عن هذه النتائج غير المتوقعة.

تم تسليم علبة إعادة العينة، والتي تعد جزءًا من مهمة OSIRIS-REx، مؤخرًا إلى مركز جونسون للفضاء التابع لناسا في هيوستن. يضم هذا المركز أكبر مجموعة من المواد الفلكية في العالم وسيكون مسؤولاً عن تفكيك آلية الحصول على العينات Touch and Go (TAGSAM) للوصول إلى العينة المجمعة بداخلها.

عندما تم رفع الغطاء من العلبة، فوجئ علماء ناسا بوجود مسحوق داكن وجزيئات بحجم الرمل داخل الغطاء والقاعدة. تمت هذه العملية في مختبر مصمم خصيصًا لمهمة OSIRIS-REx، مما يضمن التعامل الآمن مع الأجهزة.

لعب متخصصو الاسترداد في شركة Lockheed Martin دورًا حاسمًا في إزالة غطاء الألومنيوم الخاص بعلبة إرجاع العينة. تم تنفيذ هذه المهمة الدقيقة في صندوق قفازات مصمم خصيصًا، مما يضمن التعامل الآمن مع الأجهزة.

بمجرد فصل TAGSAM عن العلبة، سيتم إدخالها في حاوية نقل مغلقة، مما سيحافظ على بيئة النيتروجين لمدة تصل إلى ساعتين. وهذا يتيح للفريق وقتًا كافيًا لإدخال TAGSAM في صندوق قفازات متخصص آخر، مما يؤدي إلى تسريع عملية التفكيك.

يركز علماء المهمة على الكشف الدقيق والدقيق عن العينة لتجنب أي اتصال بالأجهزة الحساسة. توفر هذه المهمة رؤى قيمة حول تكوين الكويكبات وتساهم في فهمنا للكون.

مصادر:

- مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا

- مركز جونسون الفضائي التابع لناسا