اكتشاف أحفورة سلحفاة بحرية قديمة يوفر نظرة ثاقبة للتاريخ التطوري

سلط اكتشاف حديث أجراه معهد سميثسونيان للبحوث الاستوائية الضوء على التاريخ التطوري للسلاحف البحرية. اكتشف فريق من العلماء في بنما أقدم سجل أحفوري لجنس Lepidochelys، والذي يتضمن أنواعًا مثل Olive Ridley وKemp's Ridley. تم العثور على الحفرية، وهي درع محفوظ جزئيًا، في تكوين شاجريس العلوي من العصر الميوسيني في بنما.

يعود تاريخ هذه الحفرية المكتشفة حديثًا إلى ما يقرب من 6 ملايين سنة في عصر الميوسين الأعلى. خلال هذا الوقت، كان الكوكب يشهد تحولًا نحو ظروف أكثر برودة وجفافًا، مع زيادة تراكم الجليد في القطبين، وانخفاض مستويات سطح البحر، وانخفاض هطول الأمطار. ومن خلال دراسة هذه السلحفاة البحرية القديمة، يأمل العلماء في الحصول على فهم أفضل لكيفية تكيف هذه المخلوقات مع الظروف البيئية المتغيرة.

ومن أهم النتائج التي توصل إليها هذا الاكتشاف وجود آثار الحمض النووي في العظام الأحفورية للسلحفاة البحرية. وباستخدام الحل المعروف باسم DAPI، تمكن العلماء من تحديد الخلايا العظمية المحفوظة ذات السمات الشبيهة بالنواة، مما يشير إلى وجود مادة وراثية. تعتبر هذه النتيجة ملحوظة بشكل خاص، حيث تم الإبلاغ سابقًا عن الحفاظ على الحمض النووي في اثنين من حفريات الديناصورات فقط.

تمتد أهمية هذه الحفريات إلى ما هو أبعد من فهم التاريخ التطوري للسلاحف البحرية. أنها توفر رؤى قيمة حول التنوع البيولوجي في منطقة البحر الكاريبي أثناء تشكيل برزخ بنما. يفصل البرزخ منطقة البحر الكاريبي عن المحيط الهادئ ويربط أمريكا الشمالية والجنوبية. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الحفريات أدلة حول الحفاظ على الأنسجة الرخوة والمواد الحية الأصلية المحتملة، مثل البروتينات والحمض النووي. يستكشف هذا المجال الناشئ من الأبحاث، والمعروف باسم علم الحفريات الجزيئية، المواد الوراثية القديمة المحفوظة في الحفريات.

إن اكتشاف أحفورة السلاحف البحرية القديمة هذه في بنما يسلط الضوء على المساهمة القيمة للحفريات الموجودة على طول ساحل البحر الكاريبي. وتعيد هذه النتائج كتابة تاريخ الفقاريات البحرية في المنطقة وتعمق فهمنا لتطور الحياة على الأرض.

المرجع مجلة:

إدوين-ألبرتو كادينا، كارلوس دي جراسيا، دييغو أ. كومبيتا-روميرو وآخرون. سلحفاة بحرية من العصر الميوسيني العلوي من بنما تحافظ على الخلايا العظمية مع الحمض النووي المحتمل. مجلة علم الحفريات الفقارية. دوى: 10.1080/02724634.2023.2254356

مصادر:

– معهد سميثسونيان للبحوث الاستوائية

– مجلة علم الحفريات الفقارية