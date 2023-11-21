رؤى جديدة حول حدود الوشاح الأساسي للأرض التي كشفت عنها التجارب الحديثة

حقق العلماء اكتشافًا رائدًا حول الحدود بين لب الأرض ووشاحها، مما سلط الضوء على التفاعلات الغامضة بين السيليكات والمواد المعدنية في الظروف القاسية. في السابق، لم يكن يُعرف سوى القليل عن الديناميكيات الكيميائية لهذه المنطقة، لكن التجارب الحديثة كشفت عن ظاهرة رائعة.

أجرى فريق من الباحثين من جامعة ولاية أريزونا، بقيادة العلماء دان شيم، وتيهيون كيم، وجوزيف أورورك من كلية استكشاف الأرض والفضاء، تجارب على درجات الحرارة العالية والضغط باستخدام تقنيات متقدمة في مصدر الفوتون المتقدم في أرجون. المختبر الوطني وPETRA III التابع لشركة Deutsches Elektronen-Synchrotron في ألمانيا.

قامت تجاربهم بمحاكاة الظروف القاسية الموجودة عند الحدود الأساسية للوشاح، وأظهرت أن الماء من سطح الأرض يمكن أن يتسرب إلى عمق الكوكب. عندما يصل الماء المنغرس إلى حدود اللب والوشاح، يحدث تفاعل كيميائي، مما يؤدي إلى تكوين طبقة مميزة غنية بالهيدروجين ومستنزفة للسيليكون.

تؤثر هذه الطبقة الجديدة على خصائص اللب الخارجي، وتحوله إلى بنية تشبه الفيلم. بالإضافة إلى ذلك، يولد التفاعل بلورات السيليكا، التي ترتفع وتندمج في الوشاح، مما يؤثر على ظروف درجة الحرارة عند الحدود الأساسية للوشاح.

تتحدى هذه النتائج الاعتقاد السائد منذ فترة طويلة بأن هناك تبادلًا محدودًا للمواد بين عباءة الأرض وجوهرها. يبدو أن التبادل المادي الكبير يحدث بسبب التسرب العميق للمياه على مدى مليارات السنين. يؤدي التفاعل بين الماء والسيليكون في القلب إلى تكوين السيليكا، مما يسلط الضوء على علاقة أكثر ديناميكية بين اللب والوشاح.

ويشير هذا الاكتشاف أيضًا إلى وجود دورة مياه عالمية أكبر مما كان يُعتقد سابقًا. يرتبط اللب المعدني العميق بدورة المياه السطحية من خلال عمليات جيوكيميائية، والتي تتأثر بشكل كبير بالمنطقة المعدلة عند حدود اللب والوشاح.

وفي حين أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم الآثار المترتبة على هذا الاكتشاف بشكل كامل، فإنه يوفر رؤى قيمة حول العمليات الداخلية للأرض ويوسع فهمنا للتفاعلات المعقدة التي تحدث في أعماق كوكبنا.

أسئلة مكررة:

س: ما هي الحدود الأساسية للوشاح؟

حدود اللب والوشاح هي المنطقة التي تفصل نواة الأرض، والتي تتكون أساسًا من الحديد المنصهر والنيكل، عن الوشاح المحيط بها، والذي يتكون من مادة صخرية صلبة.

س: ما هي دلالات التجارب الأخيرة؟

تكشف التجارب أن الماء من سطح الأرض يمكن أن يتسلل إلى باطن الأرض العميق، مسببًا تفاعلات كيميائية وتعديل تركيبة الحدود الأساسية للوشاح. وهذا يتحدى الافتراضات السابقة حول التبادل المادي المحدود بين الوشاح واللب.

س: كيف يؤثر هذا الاكتشاف على فهمنا لدورة المياه على الأرض؟

تشير النتائج إلى وجود دورة مياه عالمية أكثر اتساعًا مما كان يُعتقد سابقًا، مع وجود روابط عميقة بين اللب المعدني العميق والمياه الموجودة على السطح. تلعب المنطقة المتغيرة عند حدود الوشاح الأساسي دورًا حاسمًا في هذه العمليات الجيوكيميائية.

س: ما هي التقنيات المستخدمة في التجارب؟

استخدمت التجارب تقنيات خلايا السندان الماسية ذات درجة الحرارة العالية والضغط المسخنة بالليزر في منشآت متقدمة في الولايات المتحدة وألمانيا لتكرار الظروف القاسية عند حدود لب الأرض ووشاحها.

س: أين يمكنني العثور على مزيد من المعلومات حول البحث؟

ونُشر البحث في مجلة Nature Geoscience. يمكنك الوصول إلى المقالة على [عنوان URL للنطاق] (أدخل عنوان URL للنطاق هنا).