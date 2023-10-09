رؤى جديدة حول قوة القشرة الأرضية من الأنماط الصوتية في الصخور

كشفت دراسة حديثة أجراها فريق من الجيولوجيين في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أن الأنماط الصوتية في الصخور يمكن أن توفر معلومات قيمة حول قوة واستقرار القشرة الأرضية. ومن خلال تعريض عينات من الرخام لضغوط مختلفة في الدراسات المعملية، وجد الباحثون أن الصخور أصدرت "طفرات" منخفضة النبرة تحت ضغوط منخفضة وولدت فرقعات عالية النغمة تحت ضغوط أعلى.

ويمكن لهذه الأنماط الصوتية أن تساعد العلماء على تحديد أنواع الشقوق والشقوق الموجودة على أعماق مختلفة في القشرة الأرضية، مما يمكنهم من تحديد المناطق غير المستقرة التي قد تكون عرضة للزلازل أو الانفجارات البركانية. ويمكن لنتائج الدراسة، التي نشرت في دورية الأكاديمية الوطنية للعلوم، أن تساعد أيضًا في استكشاف واستخراج الطاقة الحرارية الأرضية.

تتكون القشرة الأرضية من صخور تختلف في قوتها وثباتها. عادة ما تكون الصخور القريبة من السطح هشة وسهلة الكسر، في حين تتعرض الصخور الموجودة على أعماق أكبر لضغوط هائلة وحرارة، مما يؤدي إلى تدفقها. إن التحول من السلوك الهش إلى السلوك المرن، والمعروف باسم "الانتقال من الهش إلى الليون"، ليس مفهومًا جيدًا. ويعتقد أنها النقطة التي تكون فيها الصخور في أقوى حالاتها داخل القشرة الأرضية والتي تنشأ فيها الزلازل الكبرى.

وفحص الباحثون كيفية تأثر قوة الصخور وثباتها بعيوبها المجهرية، مثل الشقوق والشقوق والمسام. ونظرًا لصعوبة رسم الخرائط البصرية لهذه العيوب، استخدم الفريق الموجات فوق الصوتية لتحليل السلوك الصوتي للصخور. سوف ترتد الموجات الصوتية، وتهتز، وتعكس العيوب المجهرية، مما يوفر نظرة ثاقبة لأنماطها.

ومن خلال تعريض عينات الرخام لظروف الضغط العالي أثناء مراقبة الموجات فوق الصوتية، تمكن الفريق من مراقبة الأنماط الصوتية التي تنتجها الصخور. وقد مكنهم ذلك من فهم سلوك الصخور تحت ضغوط وأعماق مختلفة، مما سلط الضوء على الفيزياء المشاركة في تشوهها.

يمكن أن تساهم هذه الدراسة في فهم أفضل لقشرة الأرض وتساعد في تحديد المناطق التي يحتمل أن تكون خطرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن لها آثارًا على استخراج الطاقة الحرارية الأرضية، حيث أنها توفر نظرة ثاقبة لتقنيات الحفر للصخور في ظروف الوضع المختلط.

المصادر: معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم