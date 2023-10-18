يقول العلماء إن أكبر حدث زلزالي على كوكب المريخ لم يحدث بسبب اصطدام نيزك

توصل فريق دولي من العلماء إلى أن أكبر حدث زلزالي تم تسجيله على الإطلاق على كوكب المريخ في عام 2022 لم يكن نتيجة اصطدام نيزك، بل بقوى تكتونية هائلة داخل قشرة الكوكب. تم اكتشاف الزلزال، الذي بلغت قوته 4.7 درجة، بواسطة مركبة الهبوط InSight التابعة لناسا في 4 مايو 2022، وتسبب في تردد اهتزازات عبر المريخ لمدة ست ساعات على الأقل.

يوفر اكتشاف هذا الحدث الزلزالي رؤى قيمة حول النشاط الجيولوجي للمريخ. إن القوى التكتونية، المشابهة لتلك الموجودة على الأرض، هي المسؤولة عن تشكيل سطح الكوكب. ومن خلال دراسة هذه القوى، يأمل العلماء في الحصول على فهم أفضل لداخل الكوكب وتطوره مع مرور الوقت.

ومركبة الهبوط إنسايت، التي تعمل على المريخ منذ عام 2018، مجهزة بمقياس زلازل مصمم لكشف وقياس النشاط الزلزالي. وقد سمح هذا الجهاز للعلماء بقياس حجم وموقع الحدث الزلزالي بدقة، مما يوفر بيانات مهمة لمزيد من التحليل.

في السابق، كان يُعتقد أن اصطدامات النيزك هي السبب الرئيسي للنشاط الزلزالي على المريخ. ومع ذلك، فإن هذا الاكتشاف الأخير يتحدى هذا الافتراض ويسلط الضوء على الطبيعة المعقدة والديناميكية للكوكب.

هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم النشاط التكتوني على المريخ بشكل كامل وآثاره على ماضي الكوكب ومستقبله. ستستمر دراسة الأحداث الزلزالية، إلى جانب البيانات الجيولوجية الأخرى التي جمعتها مركبة الهبوط InSight، في تقديم رؤى قيمة حول الأعمال الداخلية للمريخ.

مصادر:

– مركبة إنسايت لاندر التابعة لناسا: https://mars.nasa.gov/insight

– فريق العلماء الدولي: لا يوجد عنوان URL متاح