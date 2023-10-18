يُظهر الجرافين خصائص إلكترونية فريدة عند ترتيبه في خمس طبقات

كشفت دراسة حديثة من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا عن سلوك إلكتروني جديد في الجرافين عندما يتم تكديسه في طبقات. يُعرف الجرافين، وهو طبقة من الكربون يبلغ سمكها ذرة واحدة، بقوته وموصليته، وقد يؤدي هذا الاكتشاف الجديد إلى المزيد من التطبيقات المحتملة لهذه المادة.

وجدت الدراسة أن تكديس الجرافين في خمس طبقات بنمط معين يخلق حالة "متعددة الحديد"، حيث يُظهر مغناطيسية غير تقليدية ونوعًا محددًا من السلوك الإلكتروني. تعتبر المواد متعددة الحديد نادرة ويمكن استخدامها في الإلكترونيات لزيادة سرعة محركات الأقراص الثابتة مع تقليل تكاليف الطاقة. تعتمد محركات الأقراص الصلبة المغناطيسية التقليدية على التيارات الكهربائية لتبديل المغناطيسات المجهرية التي تمثل البيانات الثنائية. ومع ذلك، إذا تم تصنيع أجهزة التخزين بمواد متعددة الحديد مثل الجرافين المكدس، فيمكن تبديل هذه المغناطيسات بكفاءة أكبر وبطاقة أقل.

اكتشف الباحثون أيضًا خاصيتين فريدتين لطبقات الجرافين. أولاً، قامت الإلكترونات الموجودة في الجرافين بتنسيق حركتها المدارية، على غرار الكواكب التي تدور في نفس الاتجاه. بالإضافة إلى ذلك، استقرت الإلكترونات في "أودية" إلكترونية، وهي أدنى حالات الطاقة المتاحة لها، وفضلت الاستقرار في أحد الأودية على الآخر. يتم ملاحظة هذا التنسيق والتفضيل لوادي واحد فقط في الجرافين المكون من خمس طبقات.

وتمكن الفريق من التحكم في كل من الخصائص المغناطيسية والإلكترونية لطبقات الجرافين. يقدم هذا الاكتشاف الجديد، الذي أطلقوا عليه اسم "الوادي الحديدي"، رؤية جديدة لسلوك الجرافين ويفتح إمكانيات لتصميم أجهزة تخزين أكثر كفاءة.

مصادر:

– دراسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا