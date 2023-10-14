خطر العواصف الشمسية: مدى تعرض الأرض للانفجارات الشمسية

شمسنا المعتدلة، التي تزودنا بالضوء والدفء، قادرة أيضًا على إحداث انفجارات شمسية قوية يمكن أن يكون لها آثار مدمرة على تكنولوجيا الأرض. وفي حين أن غلافنا الجوي يحمينا من الإشعاع المنبعث خلال هذه العواصف الشمسية، فإن شبكاتنا الكهربائية وشبكات الاتصالات معرضة لخطر الأضرار الجسيمة. وهذا الإدراك له أهمية خاصة بالنسبة لمستقبلنا المتقدم تكنولوجياً.

اكتشف العلماء مؤخرًا دليلاً على أكبر عاصفة شمسية تم تحديدها على الإطلاق، والمعروفة باسم "حدث مياكي"، والتي حدثت قبل 14,300 عام. يشير هذا الحدث إلى إطلاق كميات كبيرة من الجسيمات الشمسية والإشعاع من الشمس نحو الغلاف الجوي للأرض. وتنعكس آثار هذا الانفجار الشمسي في زيادة كبيرة في مستويات الكربون المشع المخزنة في حلقات الأشجار على الأرض.

وقد جمع الباحثون هذه الأدلة مع نتائج مماثلة من عينات الجليد في جرينلاند، مما يوفر دليلا مقنعا على حدوث انفجار شمسي هائل. نُشرت الدراسة في المعاملات الفلسفية للجمعية الملكية أ: العلوم الرياضية والفيزيائية والهندسية.

إن التأثيرات المحتملة للعواصف الشمسية الشديدة على الأرض هائلة. ويحذر البروفيسور تيم هيتون، خبير الإحصاء التطبيقي بجامعة ليدز، من أن مثل هذه العواصف يمكن أن تلحق أضرارا دائمة بمحولات شبكة الكهرباء، مما يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع لعدة أشهر.

على الرغم من أنها ليست بنفس الحجم، تسببت عاصفة شمسية في عام 1989 في ثوران الغاز الساخن، المعروف باسم الانبعاث الكتلي الإكليلي (CME)، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن الملايين في كندا. ضربت CME المجال المغناطيسي للأرض، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي لمدة 12 ساعة.

وسيكون لحدث مياكي، المشابه للحدث الذي وقع قبل 14,300 عام، نطاق وتأثير أكبر. حدد الباحثون ما مجموعه تسعة أحداث مياكي عبر التاريخ، بما في ذلك أحداث 993 م و774 م. ومع ذلك، فإن العاصفة التي تم تحديدها حديثًا والتي يرجع تاريخها إلى 14,300 عام هي الأكبر على الإطلاق، حيث يبلغ حجمها ضعف حجم الحدثين السابقين تقريبًا.

حدثت أقوى عاصفة شمسية تم رصدها بشكل مباشر وهي تصطدم بالأرض في عام 1859، والمعروفة باسم حدث كارينغتون. وتسبب في إشعال خطوط التلغراف العالمية وإضرام النار في مكاتب التلغراف. ومع ذلك، فإن حدثًا من نوع مياكي سيكون أكثر قوة وربما أكثر ضررًا، وبحجم أكبر، مما يعني أنه سيكون أقوى بعشر مرات تقريبًا.

والخبر الإيجابي هو أن ناسا ووكالات الفضاء الأخرى تدرس بنشاط الشمس وسلوكها. ومن المتوقع أن يقدم مسبار باركر الشمسي التابع لناسا بيانات قيمة في السنوات المقبلة، مما يساعد الباحثين على التنبؤ بتأثير الانبعاثات الشمسية على سطح الأرض ويسمح بإعداد أفضل، مثل الإغلاق المؤقت للشبكة الكهربائية، في مناطق أو بلدان محددة.

مصادر:

– المعاملات الفلسفية للجمعية الملكية أ: العلوم الرياضية والفيزيائية والهندسية

- ناسا