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علوم

علاج فقدان العظام لدى رواد الفضاء يظهر نتائج واعدة

Byمامفو بريشيا

سبتمبر 20، 2023
علاج فقدان العظام لدى رواد الفضاء يظهر نتائج واعدة

ثبت أن دواءً مُصممًا خصيصًا يمنع فقدان العظام لدى الفئران، وهو ما يمكن أن يفيد رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية (ISS). قام باحثون من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس (UCLA) ومعهد فورسيث في ماساتشوستس بتطوير دواء لا يمنع فقدان العظام لدى الفئران المقيمة في محطة الفضاء الدولية فحسب، بل يزيد أيضًا من كثافة عظامها.

اكتشف الفريق أن الجاذبية الصغرى تسبب انخفاضًا بنسبة واحد بالمائة في كثافة المعادن في العظام (BMD) لكل شهر من التعرض. ولمكافحة ذلك، استخدموا بروتينًا يسمى NELL-1، الذي ينظم نمو العظام، وقاموا بتعديله لإنشاء دواء يعرف باسم BP-NELL-PEG يستهدف أنسجة العظام دون آثار جانبية سلبية. أظهرت الفئران التي عولجت بـ BP-NELL-PEG زيادة كبيرة في كثافة المعادن بالعظام مقارنة بالمجموعة الضابطة.

في حين أن هذا الإنجاز يحمل وعدًا للبعثات الفضائية المستقبلية، بما في ذلك الإقامة الطويلة في الجاذبية الصغرى، إلا أنه لا توجد معلومات متاحة بشأن متى يمكن أن تبدأ التجارب البشرية على NELL-1. حتى الآن، أجرت شركة واحدة فقط، وهي شركة Bone Biologics ومقرها في ماساتشوستس، تجارب سريرية على البشر باستخدام NELL-1 لعلاج مرض القرص التنكسي في برنامج تجريبي في أستراليا. حالة هذه الدراسة لا تزال غير مؤكدة.

على الرغم من العلاج المحتمل لفقدان العظام لدى رواد الفضاء، إلا أن هناك حاجة إلى أبحاث إضافية لمعالجة الآثار الصحية الأخرى الناجمة عن التعرض للفضاء، مثل تغيرات الدماغ. في الوقت الحالي، سيستمر رواد الفضاء في الاعتماد على جلسات المشي المنتظمة للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالمهمات الفضائية الطويلة.

مصادر:
– جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس (UCLA)
– معهد فورسيث
– بيولوجيا العظام

By مامفو بريشيا

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