سر الماس الوردي: يجد العلماء "العنصر المفقود" للتكوين

توصل العلماء مؤخراً إلى اكتشاف رائد فيما يتعلق بتكوين الألماس الوردي، المعروف بندرته وجماله الرائع. يعد الألماس الوردي من بين أغلى الأحجار في العالم، ولطالما كان مرغوباً من قبل هواة جمع المجوهرات وعشاق المجوهرات. تم اكتشاف غالبية هذه الأحجار الكريمة النادرة، أي أكثر من 90%، في منجم أرجيل في شمال غرب أستراليا النائي، والذي توقف عن العمل مؤخرًا.

إن السؤال عن سبب إنتاج منجم أرجيل لمثل هذا العدد الكبير من الماس الوردي قد حير الباحثين لسنوات. وعلى عكس معظم مناجم الماس الأخرى، التي تقع في وسط القارات، يقع منجم أرجيل على حافة إحداها. وفي دراسة جديدة نشرت في مجلة Nature Communications، كشف فريق من العلماء الأستراليين أن الماس الوردي قد وصل إلى سطح الأرض من خلال تفكك القارة العملاقة الأولى منذ حوالي 1.3 مليار سنة.

ووفقا للمؤلف الرئيسي للدراسة، هوغو أولييروك من جامعة كيرتن في غرب أستراليا، فإن اثنين من المكونات الثلاثة الضرورية لتشكيل الماس الوردي معروفان بالفعل. العنصر الأول هو الكربون، والذي يجب أن يكون موجودا في أعماق الأرض، على الأقل 150 كيلومترا (93 ميلا) تحت السطح. وإذا كان الكربون أقل عمقا، فإنه سيتحول إلى الجرافيت، وهي مادة أقل قيمة بكثير من الماس.

العنصر الثاني هو مقدار الضغط الدقيق المطلوب لتغيير نقاء الماس ومنحه اللون الوردي المميز. يوضح أوليروك أن تطبيق ضغط قليل جدًا سيؤدي إلى الحصول على ألماس شفاف، في حين أن الضغط الزائد قد يؤدي إلى تحوله إلى اللون البني. ومن الجدير بالذكر أن جزءًا كبيرًا من الماس الموجود في منجم أرجيل كان من النوع البني الأقل قيمة.

يسلط هذا الاكتشاف الأخير الضوء على عملية تكوين الماس الوردي ويوفر رؤية قيمة لتحديد مواقع رواسب مماثلة في جميع أنحاء العالم. يمكن أن يؤدي إجراء المزيد من الأبحاث في هذا المجال إلى اكتشاف مصادر إضافية لهذه الأحجار الكريمة المرغوبة للغاية، مما يوفر عرضًا أكبر في السوق. وتعزز هذه الدراسة الجاذبية والإثارة المحيطة بالألماس الوردي، مما يعزز سمعتها باعتبارها من أكثر الأحجار الكريمة قيمة وحصرية في العالم.

مصادر:

– موراي راينر، اكتشاف الماس الوردي يمكن أن يساعد في العثور على رواسب جديدة، Phys.org

- Traffic Studio #B، الألماس الوردي نادر للغاية - ومكلف. العلماء يعتقدون أنهم يعرفون كيف تشكلت، Business Insider