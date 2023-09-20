اكتشاف "المكون المفقود" للألماس الوردي، مما يفتح فرصًا جديدة للبحث عن الأحجار الكريمة النادرة

حقق العلماء طفرة في فهم تكوين الألماس الوردي، المعروف بندرته وجماله. تم العثور على هذه الأحجار الكريمة، التي تعتبر من أغلى الأحجار الكريمة في العالم، بكثرة في منجم أرجيل الذي تم إغلاقه مؤخرًا في أستراليا. ومع ذلك، فإن الأسباب الكامنة وراء التركيز العالي للماس الوردي في هذا الموقع بالذات ظلت غامضة لفترة طويلة.

وفي دراسة نشرت في مجلة Nature Communications، كشف باحثون أستراليون أن الماس الوردي الموجود في Argyle قد تم إحضاره إلى سطح الأرض منذ أكثر من 1.3 مليار سنة. تم تشكيل الماس من خلال مزيج من ثلاثة مكونات رئيسية. الأول هو الكربون، الذي يجب أن يكون مدفوناً في أعماق الأرض، على عمق أقل من 150 كيلومتراً. العنصر الثاني هو مقدار محدد من الضغط الذي يتسبب في تحول الماس الشفاف إلى اللون الوردي. يؤدي الضغط القليل جدًا إلى الماس البني، وهو أقل قيمة.

والعنصر المفقود، كما اكتشفه الباحثون، هو الحدث البركاني الذي جلب الماس إلى السطح، مما جعله في متناول البشر. ومن خلال تحليل بلورات صغيرة في عينة صخرية من منجم أرجيل، تمكن العلماء من تحديد عمر الماس ووضع جدول زمني أكثر دقة. ووجدوا أن الماس اندفع إلى الأعلى أثناء تفكك أول قارة عملاقة في العالم، والمعروفة باسم نونا أو كولومبيا، قبل 1.3 مليار سنة.

هذا البحث الرائد له آثار مهمة على عمليات البحث عن الماس في المستقبل. ومن المعروف الآن أنه يمكن العثور على الماس الوردي بالقرب من حواف القارات، في أحزمة الجبال القديمة التي تمثل تفكك القارات العملاقة القديمة. تشمل المواقع المحتملة للاكتشافات المستقبلية كندا وروسيا وجنوب إفريقيا وأستراليا.

وفي حين ساهم إغلاق منجم أرجيل في ندرة الألماس الوردي، فمن المتوقع أن تستمر قيمته في الارتفاع. يمكن أن يساعد الفهم الجديد لعملية تكوينها في توجيه الجهود المستقبلية للعثور على هذه الأحجار الكريمة النادرة، على الرغم من أنه من غير المرجح أن تكون عملية سهلة أو سريعة.

وفي الختام، فإن اكتشاف "العنصر المفقود" للماس الوردي يفتح إمكانيات جديدة لتحديد مكان هذه الأحجار الكريمة الثمينة. أصبح لدى العلماء الآن فهم أوضح للظروف اللازمة لتكوينها، والتي يمكن أن تساعد في عمليات البحث المستقبلية عن الماس الوردي في مناطق أخرى من العالم.

مصادر:

- اتصالات الطبيعة

– جامعة كيرتن

- جامعة اديلايد