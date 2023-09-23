الماس الوردي: "العنصر المفقود" والبحث عن المزيد

سلطت دراسة حديثة نشرت في مجلة Nature Communications الضوء على تكوين الألماس الوردي، وهو من أندر وأغلى الأحجار الكريمة في العالم. اكتشف باحثون من جامعة كيرتن الأسترالية "العنصر المفقود" الذي يفسر سبب إنتاج منجم أرجيل المغلق الآن في أستراليا لعدد كبير بشكل غير عادي من الماس الوردي.

وتكشف الدراسة أن الماس الوردي وصل إلى سطح الأرض منذ حوالي 1.3 مليار سنة أثناء تفكك القارة العملاقة الأولى. وحدد الباحثون المكونات الثلاثة الضرورية لتكوين الماس الوردي. الأول هو الكربون، الموجود في أعماق سطح الأرض. والثاني هو المقدار المناسب من الضغط، والذي يتسبب في تحول الماس الشفاف إلى اللون الوردي. العنصر الثالث، وغير المعروف سابقًا، هو حدث بركاني دفع الماس إلى السطح.

وباستخدام ليزر أرق من شعرة الإنسان، توصل الباحثون إلى أن عمر منجم أرجيل يبلغ نحو 1.3 مليار سنة، مما يعني أن الماس ظهر بعد 100 مليون سنة مما كان يعتقد سابقا. يتماشى هذا الإطار الزمني مع تفكك القارة العملاقة المعروفة باسم نونا أو كولومبيا. وقد حدث الضغط الهائل الذي أدى إلى تلوي اللون في الماس أثناء الاصطدامات بين غرب وشمال أستراليا منذ 1.8 مليار سنة. عندما بدأت نونا في التفكك، قامت بإعادة تنشيط "الندبة" الناتجة عن ذلك الحدث، مما سمح للصهارة بالانطلاق حاملة الماس معها.

قد يكون لهذا الاكتشاف الرائد آثار على استكشاف الماس في المستقبل. تقليديا، ركزت عمليات البحث عن الماس على وسط القارات، لكن الباحثين يشيرون إلى أن النظر نحو حواف القارات يمكن أن يؤدي إلى اكتشاف المزيد من الماس الوردي. تشمل المواقع المحتملة للعثور على هذه الأحجار الكريمة النادرة كندا وروسيا وجنوب إفريقيا وأستراليا. ومع ذلك، يحذر الباحثون من أن العثور على المزيد من الماس الوردي لن يكون سهلاً أو سريعًا.

أدى إغلاق منجم أرجيل في عام 2020 إلى زيادة قيمة الماس الوردي، حيث أصبح المعروض منه أكثر ندرة. توفر نتائج الدراسة رؤى مهمة حول تكوين الماس الوردي وقد تساعد في البحث عن هذه الأحجار الكريمة المرغوبة للغاية في مناطق جديدة.

مصادر:

- اتصالات الطبيعة، "وضع رواسب الماس Argyle في منطقة صدع قديمة ناجمة عن تفكك القارة العظمى"

– وكالة الأنباء الفرنسية